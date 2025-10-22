"Я, кажется, впервые в жизни счастлива": погибшая в Гризинькалнсе женщина боролась с зависимостями - ее убил партнер
В рижском районе Гризинькалнс произошла ужасная трагедия. Женщина, которая долгие годы боролась с зависимостями и за право воспитывать собственных детей, погибла от рук своего партнёра. После убийства мужчина застрелился, сообщает передача "Degpunktā".
Тревогу подняли воспитатели детского сада, когда в пятницу 31-летняя мать не пришла за своим сыном. Позже обеспокоенные бабушка и дедушка сообщили о пропаже дочери. На место прибыли спасатели и полиция. Через выбитое окно второго этажа они проникли в квартиру, где в одной из комнат нашли тела мужчины и женщины — обоих без одежды. У мужчины были огнестрельные ранения.
По словам соседей, никаких звуков выстрелов они не слышали. В доме не было замечено ни шумных скандалов, ни постоянных ссор. Жильцы знали только женщину и её маленького сына — соседа-мужчину почти никто не видел. Второй ребёнок погибшей жил с бабушкой.
Как сообщает портал nra.lv, погибшая женщина на протяжении нескольких лет состояла в отношениях с 39-летним мужчиной, который не был отцом её детей. У него долгое время наблюдалась тяжёлая депрессия, он неоднократно говорил о самоубийстве. Их отношения были нестабильными — то они расходились, то снова начинали жить вместе.
По словам её друзей, женщина прошла трудный путь. Она боролась за возможность самостоятельно воспитывать сыновей, сталкивалась с конфликтами — с близкими, с органами опеки, с самой собой. Она знала, что такое зависимость и предательство близких. В поисках поддержки женщина присоединилась к лютеранской общине. «Она писала мне недавно: “Скажу честно, я, кажется, впервые в жизни счастлива. По крайней мере, в отношениях. Даже если меня пытаются ограничивать, я понимаю, что это нужно для моего роста. Меня любят и обо мне заботятся”», — рассказала её знакомая порталу nra.lv.
Полиция установила, что в день трагедии между парой произошёл конфликт, в ходе которого мужчина нанёс женщине несколько ударов по телу, от которых она умерла. После этого он покончил с собой, использовав незарегистрированное оружие.
Оба ранее уже попадали в поле зрения полиции. Следствие по делу продолжается.