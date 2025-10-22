"Я, кажется, впервые в жизни счастлива": погибшая в Гризинькалнсе женщина боролась с зависимостями - ее убил партнер

По словам её друзей, женщина прошла трудный путь. Она боролась за возможность самостоятельно воспитывать сыновей, сталкивалась с конфликтами — с близкими, с органами опеки, с самой собой. Она знала, что такое зависимость и предательство близких. В поисках поддержки женщина присоединилась к лютеранской общине. «Она писала мне недавно: “Скажу честно, я, кажется, впервые в жизни счастлива. По крайней мере, в отношениях. Даже если меня пытаются ограничивать, я понимаю, что это нужно для моего роста. Меня любят и обо мне заботятся”», — рассказала её знакомая порталу nra.lv.