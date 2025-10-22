Аэропорт Вильнюса остановил рейсы из-за контрабандных шаров с сигаретами

Закрытие Вильнюсского аэропорта с вечера вторника до утра среды затронуло 4 тыс. пассажиров и около 30 рейсов, сообщила пресс-секретарь компании Lietuvos oro uostai (Литовские аэропорты) Виталия Роче. По её словам, 14 рейсов в Вильнюс были перенаправлены в другие аэропорты: десять самолётов совершили посадку в Каунасском аэропорту, ещё два — в Рижском аэропорту, и по одному — в аэропортах Паланги и Варшавы. «Кроме того, 10 рейсов были отменены, а один самолёт вернулся в аэропорт вылета», — сообщила Роче.