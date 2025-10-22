Аэропорт Вильнюса остановил рейсы из-за контрабандных шаров с сигаретами
Во вторник вечером Вильнюсский аэропорт приостановил работу из-за метеозондов, использовавшихся для контрабанды сигарет из Беларуси. Несколько рейсов были перенаправлены, один — вернулся обратно.
Работа Вильнюсского аэропорта была нарушена во вторник вечером из-за метеозондов, которые использовались для контрабанды сигарет из Беларуси, сообщил Национальный центр управления кризисами.
В центре сообщили, что ведется наблюдение за десятками метеорологических шаров, и их может быть больше. "Литовское управление гражданской авиации приостановило полеты до дальнейших распоряжений. Клиентов и пассажиров аэропорта просят следить за официальной информацией из Вильнюсского аэропорта", - говорилось в заявлении.
Закрытие Вильнюсского аэропорта с вечера вторника до утра среды затронуло 4 тыс. пассажиров и около 30 рейсов, сообщила пресс-секретарь компании Lietuvos oro uostai (Литовские аэропорты) Виталия Роче. По её словам, 14 рейсов в Вильнюс были перенаправлены в другие аэропорты: десять самолётов совершили посадку в Каунасском аэропорту, ещё два — в Рижском аэропорту, и по одному — в аэропортах Паланги и Варшавы. «Кроме того, 10 рейсов были отменены, а один самолёт вернулся в аэропорт вылета», — сообщила Роче.
Когда аэропорт возобновил работу в среду утром, опаздывали пять рейсов из Вильнюса.
Метеозонды, используемые для контрабанды сигарет из Беларуси, запускались не из одной точки, это была скоординированная операция, говорит руководитель Национального центра управления кризисами (НЦУК) Вилмантас Виткаускас. «Интенсивность запуска шаров также очень высокая, и, скорее всего, это была не одна точка, это была скоординированная операция», — сказал он в среду радио LRT.
По словам руководителя НЦУК, контрабандные шары, летевшие из Беларуси, уже обнаружены в пяти самоуправлениях: Лаздияй, Друскининкай, Варена, Шальчининкай и Вильнюс. «Последний "налёт" было зафиксирован в районе Вильнюсского аэропорта. География, на самом деле, очень широкая», — сказал он.
По словам главы НЦУК, поиск контрабандных воздушных шаров продолжается. В настоящее время обнаружено пять воздушных шаров, задержан один гражданин и обнаружено около 7 тыс. пачек контрабандных сигарет.
Последний раз аэропорт пострадал от контрабандных воздушных шаров в начале октября. Тогда более 20 метеорологических шаров нарушили воздушное пространство Литвы.