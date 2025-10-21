Единые водительские права в ЕС: выдача с 17 лет, долгий испытательный срок, экзамен включает новые вопросы

Европейский союз одобрил новые правила, которые унифицируют условия выдачи водительских удостоверений во всем ЕС. В частности, теперь водительские права можно будет получить с 17 лет, при этом до достижения 18-летия молодые водители смогут управлять автомобилем только в сопровождении опытного водителя. Для решения проблемы нехватки профессиональных водителей новые правила позволят получать права на управление грузовым автомобилем с 18 лет, а автобусом — с 21 года. Однако в этом случае у водителя должно быть свидетельство о профессиональной квалификации. В противном случае возрастные ограничения останутся прежними — 21 и 24 года соответственно.