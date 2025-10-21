Единые водительские права в ЕС: выдача с 17 лет, долгий испытательный срок, экзамен включает новые вопросы
ЕС утвердил новые правила получения водительских прав: теперь их можно получить с 17 лет, вводится электронное удостоверение, испытательный срок для новичков и единые меры за нарушения ПДД в странах союза.
Европейский союз одобрил новые правила, которые унифицируют условия выдачи водительских удостоверений во всем ЕС. В частности, теперь водительские права можно будет получить с 17 лет, при этом до достижения 18-летия молодые водители смогут управлять автомобилем только в сопровождении опытного водителя. Для решения проблемы нехватки профессиональных водителей новые правила позволят получать права на управление грузовым автомобилем с 18 лет, а автобусом — с 21 года. Однако в этом случае у водителя должно быть свидетельство о профессиональной квалификации. В противном случае возрастные ограничения останутся прежними — 21 и 24 года соответственно.
Экзамен по вождению теперь будет включать вопросы, касающиеся слепых зон, систем помощи водителю, безопасного открывания дверей и рисков использования телефона за рулем.
По требованию парламента в правила добавлено условие, согласно которому при обучении и сдаче экзаменов будет уделяться больше внимания пешеходам, детям, велосипедистам и другим уязвимым участникам дорожного движения.
Срок действия водительских прав на управление мотоциклом и легковым автомобилем в Европе не должен будет превышать 15 лет. Страны-участницы ЕС, в которых удостоверение используется и как документ, удостоверяющий личность, смогут сохранить десятилетний срок. Права на управление грузовыми автомобилями и автобусами необходимо будет обновлять каждые пять лет.
Для водителей старше 65 лет срок действия прав также может быть сокращен, чтобы они чаще проходили медицинский осмотр или курсы повышения квалификации.
Перед получением первичных водительских прав и при их обновлении водители во всех странах должны будут проходить медицинский осмотр, в ходе которого будет оцениваться как минимум зрение и состояние сердечно-сосудистой системы. Однако для водителей легковых автомобилей и мотоциклов страны-участницы смогут заменить медосмотр анкетой для самооценки или другим способом проверки.
Впервые на всей территории ЕС для начинающих водителей будет введен испытательный срок продолжительностью не менее двух лет. Для них будут действовать более строгие правила и наказания, например, за вождение в нетрезвом виде или езду без ремня безопасности и детских удерживающих устройств.
Новые правила предусматривают введение электронного водительского удостоверения, которое можно будет загрузить в смартфон. Ожидается, что со временем оно станет основной формой водительских прав в ЕС. При этом у водителей сохранится возможность запросить и физическую пластиковую карту, которую должны будут выдать в разумный срок — как правило, в течение трех недель.
Чтобы трансграничные нарушения ПДД не оставались безнаказанными, будет налажен обмен информацией между странами. Это значит, что наказание за нарушение, совершенное в одном из государств ЕС, будет применяться и в стране проживания водителя. Речь идет не только о штрафах, но и о других мерах, таких как лишение прав за вождение в нетрезвом виде, совершение ДТП со смертельным исходом или серьезное превышение скорости.
Цель новых правил — повысить безопасность дорожного движения и сократить число серьезных ДТП, в которых ежегодно погибает около 20 000 человек.
Теперь новые правила будут опубликованы в Официальном журнале ЕС и вступят в силу через 20 дней. У стран-участниц будет три года, чтобы перенести новые положения в национальное законодательство, и еще год на подготовку к их применению.