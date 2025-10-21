Медики против министра: профсоюз выразил недоверие Хосаму Абу Мери

Как указал ЛПРЗСУ, ни в этом, ни в 2026 году государство не планирует повышать зарплаты работникам здравоохранения, хотя их конкурентоспособность упала до уровня 2020 года. Это грозит ускоренным оттоком специалистов из государственного сектора, где дефицит кадров и так критически высок.