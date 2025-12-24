Праздничный график работы торговых центров и магазинов: подробная информация
В последние дни декабря привычный ритм торговли в Латвии меняется: часть центров и магазинов закрывается раньше, а 1 января многие точки будут либо полностью закрыты, либо работать в ограниченном формате.
Maxima
Maxima Latvija сообщает, что 24 и 31 декабря большинство магазинов будут работать с 08:00 до 20:00, а 25 декабря многие откроются позже — с 11:00.
1 января все магазины Maxima будут закрыты. Точный график конкретного магазина можно уточнить у входа и на сайте Maxima.
Lidl
Lidl продолжит практику закрытия магазинов на Новый год: 1 января магазины Lidl закрыты. В компании подчеркивают, что это связано с заботой о благополучии сотрудников. Руководитель департамента коммуникации Lidl Latvija Дана Хасана отмечает, что Lidl был первым ритейлером в Латвии, кто ввел такую практику с 1 января 2024 года, и видит понимание со стороны покупателей, которые планируют покупки заранее.
Время работы Lidl в праздничные дни
- 24 декабря — 07:30–18:00
- 25 декабря — 10:00–20:00
- 26 декабря — 09:00–21:00
- 31 декабря — 07:30–20:00
- 1 января — закрыто
Rimi
Domina Shopping
24 декабря
- Магазины: 10:00–19:00
- Maxima XXX: 08:00–20:00
- Skypark Domina и Apollo Kino: 10:00–19:00
25 декабря
- Магазины: 12:00–19:00
- Maxima XXX: 11:00–22:00
- Skypark Domina и Apollo Kino: 12:00–21:00
26 декабря
- Магазины, включая Maxima XXX и Skypark Domina: в обычном режиме
- Apollo Kino: 10:00–21:00
31 декабря
- Магазины: 10:00–19:00
- Maxima XXX: 08:00–20:00
- Skypark Domina и Apollo Kino: 10:00–19:00
1 января
- Все магазины, включая Maxima XXX, закрыты
- Skypark Domina и Apollo Kino: 12:00–21:00
Origo
Время работы Origo 24 декабря будет с 10:00 до 19:00, 25 декабря - с 10:00 до 20:00, 26 декабря торговый центр будет работать в обычном режиме с 10:00 до 21:00, 31 декабря - с 10:00 до 20:00, а 1 января Origo будет частично закрыт - будут работать только магазины отдельных категорий и поставщики услуг.
В том числе находящийся в Origo гипермаркет Rimi 24 декабря будет работать с 7:00 до 20:00, 25 декабря - с 10:00 до 21:00, 26 декабря - с 7:00 до 24:00, 31 декабря - с 7:00 до 21:00, а 1 января - с 11:00 до 22:00.
Информационный центр с 24 декабря по 26 декабря, а также 31 декабря будет обслуживать посетителей с 10:00 до 19:00, а 1 января 2026 года будет закрыт.
AKROPOLE Rīga и AKROPOLE Alfa
Магазины и места оказания услуг в торговых центрах AKROPOLE Rīga и AKROPOLE Alfa будут работать:
- 24 декабря – с 10:00 до 20:00;
- 25 декабря – с 12:00 до 21:00;
- 31 декабря – с 10:00 до 20:00;
- 1 января торговые центры будут частично закрыты, за исключением отдельных категорий магазинов и мест оказания услуг.
Время работы отдельных магазинов и мест оказания услуг будет различаться.
AKROPOLE Alfa (Бривибас гатве, 372)
Время работы Rimi:
- 24 декабря – с 08:00 до 20:00;
- 25 декабря – с 10:00 до 21:00;
- 26 декабря – с 08:00 до 22:00;
- 31 декабря – с 08:00 до 21:00;
- 1 января – с 11:00 до 21:00.
Время работы MyFitness:
- 24 и 31 декабря – с 10:00 до 20:00;
- 25 декабря – с 10:00 до 21:00;
- 26 декабря – с 08:00 до 21:00;
- 1 января – закрыто.
Время работы кинотеатра Cinamon:
- 24 и 31 декабря – с 10:00 до 19:00;
- 25 декабря и 1 января – с 12:00 до 22:30.
Время работы Centrālā Laboratorija:
- 24, 26 и 31 декабря – с 08:00 до 16:00;
- 25 декабря и 1 января – закрыто.
Время работы Swedbank:
- 24, 26 и 31 декабря – с 10:00 до 19:00;
- 25 декабря – с 12:00 до 19:00;
- 1 января – закрыто.
Время работы SEB:
- 23 и 30 декабря – с 10:00 до 19:00;
- 24–26 декабря – закрыто;
- 31 декабря–2 января – закрыто.
AKROPOLE Rīga (ул. Латгалес, 257)
Время работы Maxima XXX:
- 24 и 31 декабря – с 08:00 до 21:00;
- 25 декабря – с 10:00 до 23:00;
- 26 декабря – с 08:00 до 23:00;
- 1 января – закрыто.
Время работы Lemon GYM:
- в праздничные дни продолжит работать 24 часа в сутки, в том числе 1 января.
Время работы Apollo Kino:
- 24 и 31 декабря – с 10:00 до 18:00;
- 25 декабря и 1 января – с 12:00 до 22:30;
- 26 декабря – с 10:00 до 22:30.
Время работы Euroaptieka:
- 24 и 31 декабря – с 09:00 до 21:00;
- 25 декабря – с 11:00 до 22:00;
- 26 декабря – с 09:00 до 22:00;
- 1 января – закрыто.
Время работы VC4 Medicīnas centrs:
- 24, 26 и 31 декабря – с 10:00 до 19:00;
- 25 декабря – с 12:00 до 19:00;
- 1 января – закрыто.
Время работы филиалов коммерческих банков:
- 24, 26 и 31 декабря – с 10:00 до 19:00;
- 25 декабря – с 12:00 до 19:00;
- 1 января – закрыто.
Spice и Spice Home:
График работы Spice / Spice Home
- 24 декабря — 10:00–18:00
- 25 декабря — 12:00–21:00
- 26 декабря — 10:00–21:00
- 31 декабря — 10:00–18:00
- 1 января — закрыто
В центре напоминают: режим отдельных арендаторов и услуг может отличаться (например, банки, VC4, Rimi Hipermarkets). В преддверии праздников ассортимент дополняют более 30 краткосрочных торговцев, а рождественская ярмарка подарков на 2-м этаже (вокруг Большого атриума) работает до 28 декабря.
Galerija Centrs
Время работы Galerija Centrs 24 декабря будет с 10:00 до 19:00, 25 декабря - с 11:00 до 20:00, 26 декабря - с 11:00 до 20:00, а 31 декабря - с 10:00 до 19:00. 1 января торговый центр будет закрыт.
Rimi, расположенный в Galerija Centrs, 24 декабря будет работать с 8:00 до 20:00, 25 декабря - с 10:00 до 21:00, 26 декабря - с 8:00 до 22:00, 31 декабря - с 8:00 до 21:00, а 1 января - с 11:00 до 20:00.
Stockmann
Время работы отдела косметики, моды и товаров для дома универмага Stockmann 24 декабря будет с 10:00 до 20:00, а отдел деликатесов будет работать с 9:00 до 21:00. 25 декабря ТЦ будет работать с 11:00 до 20:00, 26 декабря - с 10:00 до 21:00. 31 декабря отдел косметики, моды и товаров для дома будет работать с 10:00 до 20:00, а отдел деликатесов - с 9:00 до 20:00. 1 января магазин будет закрыт.
Rīga Plaza
Время работы Rīga Plaza 24 декабря будет с 10:00 до 19:00, 25 декабря - с 12:00 до 21:00, 26 декабря - с 10:00 до 21:00, 31 декабря - с 10:00 до 19:00, а 1 января торговый центр будет закрыт.
Maxima XXX, которая находится в Rīga Plaza, 24 декабря будет работать с 8:00 до 20:00, 25 декабря - с 11:00 до 22:00, 26 декабря - с 8:00 до 22:00, 31 декабря - с 8:00 до 20:00, а 1 января магазин будет закрыт.