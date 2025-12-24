Праздничный график работы торговых центров и магазинов: подробная информация

Время работы отдела косметики, моды и товаров для дома универмага Stockmann 24 декабря будет с 10:00 до 20:00, а отдел деликатесов будет работать с 9:00 до 21:00. 25 декабря ТЦ будет работать с 11:00 до 20:00, 26 декабря - с 10:00 до 21:00. 31 декабря отдел косметики, моды и товаров для дома будет работать с 10:00 до 20:00, а отдел деликатесов - с 9:00 до 20:00. 1 января магазин будет закрыт.