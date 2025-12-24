Праздничный график работы торговых центров и магазинов: подробная информация
Торговля в Латвии переходит на праздничный режим.
В последние дни декабря привычный ритм торговли в Латвии меняется: часть центров и магазинов закрывается раньше, а 1 января многие точки будут либо полностью закрыты, либо работать в ограниченном формате.

Maxima

Maxima Latvija сообщает, что 24 и 31 декабря большинство магазинов будут работать с 08:00 до 20:00, а 25 декабря многие откроются позже — с 11:00.
1 января все магазины Maxima будут закрыты. Точный график конкретного магазина можно уточнить у входа и на сайте Maxima.

Lidl

Lidl продолжит практику закрытия магазинов на Новый год: 1 января магазины Lidl закрыты. В компании подчеркивают, что это связано с заботой о благополучии сотрудников. Руководитель департамента коммуникации Lidl Latvija Дана Хасана отмечает, что Lidl был первым ритейлером в Латвии, кто ввел такую практику с 1 января 2024 года, и видит понимание со стороны покупателей, которые планируют покупки заранее.

Время работы Lidl в праздничные дни

  • 24 декабря — 07:30–18:00
  • 25 декабря — 10:00–20:00
  • 26 декабря — 09:00–21:00
  • 31 декабря — 07:30–20:00
  • 1 января — закрыто

Rimi

О том, как работает каждый магазин Rimi, подробно написано здесь. 

Domina Shopping

24 декабря 

  • Магазины: 10:00–19:00
  • Maxima XXX: 08:00–20:00
  • Skypark Domina и Apollo Kino: 10:00–19:00

25 декабря

  • Магазины: 12:00–19:00
  • Maxima XXX: 11:00–22:00
  • Skypark Domina и Apollo Kino: 12:00–21:00

26 декабря

  • Магазины, включая Maxima XXX и Skypark Domina: в обычном режиме
  • Apollo Kino: 10:00–21:00

31 декабря

  • Магазины: 10:00–19:00
  • Maxima XXX: 08:00–20:00
  • Skypark Domina и Apollo Kino: 10:00–19:00

1 января

  • Все магазины, включая Maxima XXX, закрыты
  • Skypark Domina и Apollo Kino: 12:00–21:00

Origo

Время работы Origo 24 декабря будет с 10:00 до 19:00, 25 декабря - с 10:00 до 20:00, 26 декабря торговый центр будет работать в обычном режиме с 10:00 до 21:00, 31 декабря - с 10:00 до 20:00, а 1 января Origo будет частично закрыт - будут работать только магазины отдельных категорий и поставщики услуг.

В том числе находящийся в Origo гипермаркет Rimi 24 декабря будет работать с 7:00 до 20:00, 25 декабря - с 10:00 до 21:00, 26 декабря - с 7:00 до 24:00, 31 декабря - с 7:00 до 21:00, а 1 января - с 11:00 до 22:00.

Информационный центр с 24 декабря по 26 декабря, а также 31 декабря будет обслуживать посетителей с 10:00 до 19:00, а 1 января 2026 года будет закрыт.

AKROPOLE Rīga и AKROPOLE Alfa

Магазины и места оказания услуг в торговых центрах AKROPOLE Rīga и AKROPOLE Alfa будут работать:

  • 24 декабря – с 10:00 до 20:00;
  • 25 декабря – с 12:00 до 21:00;
  • 31 декабря – с 10:00 до 20:00;
  • 1 января торговые центры будут частично закрыты, за исключением отдельных категорий магазинов и мест оказания услуг.

Время работы отдельных магазинов и мест оказания услуг будет различаться.

AKROPOLE Alfa (Бривибас гатве, 372)

Время работы Rimi:

  • 24 декабря – с 08:00 до 20:00;
  • 25 декабря – с 10:00 до 21:00;
  • 26 декабря – с 08:00 до 22:00;
  • 31 декабря – с 08:00 до 21:00;
  • 1 января – с 11:00 до 21:00.

Время работы MyFitness:

  • 24 и 31 декабря – с 10:00 до 20:00;
  • 25 декабря – с 10:00 до 21:00;
  • 26 декабря – с 08:00 до 21:00;
  • 1 января – закрыто.

Время работы кинотеатра Cinamon:

  • 24 и 31 декабря – с 10:00 до 19:00;
  • 25 декабря и 1 января – с 12:00 до 22:30.

Время работы Centrālā Laboratorija:

  • 24, 26 и 31 декабря – с 08:00 до 16:00;
  • 25 декабря и 1 января – закрыто.

Время работы Swedbank:

  • 24, 26 и 31 декабря – с 10:00 до 19:00;
  • 25 декабря – с 12:00 до 19:00;
  • 1 января – закрыто.

Время работы SEB:

  • 23 и 30 декабря – с 10:00 до 19:00;
  • 24–26 декабря – закрыто;
  • 31 декабря–2 января – закрыто.

AKROPOLE Rīga (ул. Латгалес, 257)

Время работы Maxima XXX:

  • 24 и 31 декабря – с 08:00 до 21:00;
  • 25 декабря – с 10:00 до 23:00;
  • 26 декабря – с 08:00 до 23:00;
  • 1 января – закрыто.

Время работы Lemon GYM:

  • в праздничные дни продолжит работать 24 часа в сутки, в том числе 1 января.

Время работы Apollo Kino:

  • 24 и 31 декабря – с 10:00 до 18:00;
  • 25 декабря и 1 января – с 12:00 до 22:30;
  • 26 декабря – с 10:00 до 22:30.

Время работы Euroaptieka:

  • 24 и 31 декабря – с 09:00 до 21:00;
  • 25 декабря – с 11:00 до 22:00;
  • 26 декабря – с 09:00 до 22:00;
  • 1 января – закрыто.

Время работы VC4 Medicīnas centrs:

  • 24, 26 и 31 декабря – с 10:00 до 19:00;
  • 25 декабря – с 12:00 до 19:00;
  • 1 января – закрыто.

Время работы филиалов коммерческих банков:

  • 24, 26 и 31 декабря – с 10:00 до 19:00;
  • 25 декабря – с 12:00 до 19:00;
  • 1 января – закрыто.

Spice и Spice Home: 

График работы Spice / Spice Home

  • 24 декабря — 10:00–18:00
  • 25 декабря — 12:00–21:00
  • 26 декабря — 10:00–21:00
  • 31 декабря — 10:00–18:00
  • 1 января — закрыто

В центре напоминают: режим отдельных арендаторов и услуг может отличаться (например, банки, VC4, Rimi Hipermarkets). В преддверии праздников ассортимент дополняют более 30 краткосрочных торговцев, а рождественская ярмарка подарков на 2-м этаже (вокруг Большого атриума) работает до 28 декабря.

Galerija Centrs

Время работы Galerija Centrs 24 декабря будет с 10:00 до 19:00, 25 декабря - с 11:00 до 20:00, 26 декабря - с 11:00 до 20:00, а 31 декабря - с 10:00 до 19:00. 1 января торговый центр будет закрыт.

Rimi, расположенный в Galerija Centrs, 24 декабря будет работать с 8:00 до 20:00, 25 декабря - с 10:00 до 21:00, 26 декабря - с 8:00 до 22:00, 31 декабря - с 8:00 до 21:00, а 1 января - с 11:00 до 20:00.

Stockmann

Время работы отдела косметики, моды и товаров для дома универмага Stockmann 24 декабря будет с 10:00 до 20:00, а отдел деликатесов будет работать с 9:00 до 21:00. 25 декабря ТЦ будет работать с 11:00 до 20:00, 26 декабря - с 10:00 до 21:00. 31 декабря отдел косметики, моды и товаров для дома будет работать с 10:00 до 20:00, а отдел деликатесов - с 9:00 до 20:00. 1 января магазин будет закрыт.

Rīga Plaza

Время работы Rīga Plaza 24 декабря будет с 10:00 до 19:00, 25 декабря - с 12:00 до 21:00, 26 декабря - с 10:00 до 21:00, 31 декабря - с 10:00 до 19:00, а 1 января торговый центр будет закрыт.

Maxima XXX, которая находится в Rīga Plaza, 24 декабря будет работать с 8:00 до 20:00, 25 декабря - с 11:00 до 22:00, 26 декабря - с 8:00 до 22:00, 31 декабря - с 8:00 до 20:00, а 1 января магазин будет закрыт.

