Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 24 декабря
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Возможно вы желаете слишком многого и, что характерно, сразу. Сегодня стоит пересмотреть свои амбиции и, возможно, в чем-то их умерить. Ненадолго, разумеется.
Телец
В последние дни вы здорово издергались, пора отдохнуть. Успокойтесь, расслабьтесь. Лучше всего провести этот день на свежем воздухе.
Близнецы
Сегодня желаемое так легко дастся в руки, что вы можете почувствовать даже легкое разочарование - полученное без борьбы становится менее ценным. Но менее необходимым-то оно от этого не становится...
Рак
Вы щедро одарены от Бога, однако ваши таланты давно пылятся и усыхают на полках. Поищите им применение.
Лев
Сегодня стоит заняться денежными вопросами, такими как напоминание начальству, что неплохо бы повысить вам зарплату, и должникам - что недурно бы отдать долги. Возможно, кто-то и признает вашу правоту.
Дева
Сегодняшний день не принесет вам ничего нового. Зато и не расстроит ничем.
Весы
Сегодня вам надлежит быть скромным, выдержанным и спокойным. Основания для подобного издевательства над собственной порывистой натурой будут очевидны.
Скорпион
Сегодня вам придется очень постараться, чтобы урвать себе хоть минутку покоя. Возможно, придется быть грубым.
Стрелец
Нынче вы будете преисполнены энтузиазма. Не давайте никому задушить в вас столь полезное качество, и вы не только будет способны многое сделать сегодня, но и сделаете это.
Козерог
Вы спорщик? Если да, то это - ваш день. Ваши пассажи будут бесконечно элегантны, весьма впечатляющи и аксиоматичны по сути. Даже если вы будете ошибаться во всем, этого никто не заметит.
Водолей
Сегодня вы вполне можете заслужить себе титул всезнайки. А вот с каким выражением он будет вам преподноситься, целиком зависит от степени корректности, с которой вы станете высказываться по тому или иному поводу.
Рыбы
Вы склонны слишком многое принимать на свой счет. Не стоит, далеко не все делается специально, чтобы вас обидеть, что-то к вам и вовсе никакого отношения не имеет.