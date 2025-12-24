В рождественские праздники, с 24 декабря по 26 декабря, рижский общественный транспорт будет курсировать по графику выходных дней.
В Латвии
Сегодня 06:37
На Рождество общественный транспорт Риги курсирует по графику выходных дней
В рождественские праздники, с 24 декабря по 26 декабря, рижский общественный транспорт будет курсировать по графику выходных дней.
В эти дни автостоянки Rīgas satiksme будут бесплатными, кроме стоянки на ул. Кр. Валдемара.
Кроме того, в праздничные дни изменено время работы центров обслуживания клиентов предприятия. В эти дни центры обслуживания клиентов Rīgas satiksme будут открыты в торговых центрах Akropole Alfa и Origo.