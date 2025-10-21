Населению объявили об изменении порядка подключения к системе VID в интернете
С 1 января 2026 года к Электронной системе декларирования (EDS) Службы госдоходов (VID) можно будет подключаться только с помощью Smart-ID, электронной идентификационной карты (eID), защищенной электронной подписи (eParaksts или eParaksts mobile) или определенных банковских средств интернет-аутентификации.
Имя пользователя и пароль, выданные VID, и впредь смогут использовать только иностранцы, у которых нет правовой связи с Латвией и нет возможности получить eID-карту иностранца, а также пользователи Электронной системы обработки таможенных данных (EMDAS) — для подачи таможенных деклараций.
Поэтому всех остальных пользователей EDS, которые до сих пор использовали выданные VID имя пользователя и пароль, приглашают заранее подготовиться к грядущим изменениям, чтобы со следующего года они могли использовать одно из указанных средств идентификации: Smart-ID, электронную идентификационную карту (eID), защищенную электронную подпись (eParaksts или eParaksts mobile).
Как действовать физическим лицам
Физическим лицам, в том числе самозанятым, которые сейчас используют выданные VID имя пользователя и пароль, рекомендуется заранее обеспечить себе одно из перечисленных средств надежной аутентификации. Если это невозможно, следует заранее уполномочить доверенное лицо (пользователя EDS) подавать и получать документы и информацию от имени уполномочившего, используя свой аккаунт EDS.
Доверенность можно подать как электронно (в системе EDS), так и лично — в любом клиентском центре VID или в объединенном центре обслуживания клиентов государства и самоуправлений по всей Латвии. Нотариального удостоверения доверенности не требуется. Образец доверенности доступен на сайте VID в разделе EDS – Iesniegumi un pilnvaras – Pilnvara elektroniski iesniegt deklarācijas un informatīvās deklarācijas Valsts ieņēmumu dienestā.
Как действовать бухгалтерам
Бухгалтерам-аутсорсерам и другим поставщикам финансовых услуг рекомендуется убедиться, что у них есть возможность подключаться к EDS с помощью одного из квалифицированных средств электронной идентификации, а также что клиенты зарегистрировали их как пользователей своих профилей EDS и уполномочили на подготовку или подачу документов, если это необходимо.
Каждый предприниматель может уполномочить бухгалтера-аутсорсера как электронно (через EDS), так и лично — в любом клиентском центре VID или объединенном центре обслуживания клиентов государства и самоуправлений по всей Латвии. Нотариального удостоверения доверенности не требуется.
Причины изменений
Как объясняет VID, эти изменения связаны с тем, что политика безопасности государственных информационных систем предусматривает внедрение в системах повышенной безопасности только квалифицированных средств аутентификации пользователей.
Поскольку VID является поставщиком электронных услуг и использует для этого систему EDS, служба обязана обеспечить необходимые меры защиты, чтобы предотвратить возможные неправомерные действия с данными аутентификации, и гарантировать использование безопасных средств электронной идентификации, соответствующих требованиям к защите пользователей.
