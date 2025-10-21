Населению объявили об изменении порядка подключения к системе VID в интернете

Бухгалтерам-аутсорсерам и другим поставщикам финансовых услуг рекомендуется убедиться, что у них есть возможность подключаться к EDS с помощью одного из квалифицированных средств электронной идентификации, а также что клиенты зарегистрировали их как пользователей своих профилей EDS и уполномочили на подготовку или подачу документов, если это необходимо.