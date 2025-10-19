23-летняя девушка вышла с работы - и пропала без следа: громкое дело Кады Скотт потрясло Филадельфию
Када Скотт, 23-летняя жительница Филадельфии (штат Пенсильвания), пропала без вести вечером 4 октября 2025 года. В последний раз её видели, когда она уходила с работы — из дома престарелых, где она работала. Её внезапное исчезновение вызвало масштабные поиски и интенсивное расследование, в котором участвуют несколько правоохранительных органов, включая полицейское управление Филадельфии, ФБР и офис окружного прокурора.
Исчезновение и начало расследования
Скотт пропала без следа после того, как около 21:45 покинула своё рабочее место. Её автомобиль нашли припаркованным возле учреждения, и с тех пор никакой активности на её телефоне и в социальных сетях не зафиксировано. Родные и полиция назвали исчезновение крайне нетипичным для неё. В последние дни перед исчезновением Скотт, по сообщениям, получала тревожные звонки с угрозами — эта линия расследуется как возможная зацепка, сообщает People.com.
Капитан полиции Филадельфии Джон Крейг подчеркнул важность помощи общественности: «Если в головоломке сто деталей, вы можете подумать, что ваша незначительна, но без неё картинка не сложится».
Семья девушки активно ищет её, развешивает листовки и обращается к жителям города с просьбой о помощи. Её отец, Кевин Скотт, сказал: «Она моя старшая дочь. Я её люблю. Эти последние дни были безумными. Голова идёт кругом — мы просто пытаемся понять, что происходит».
Мать, Ким Мэттьюс, добавила: «Мы просто хотим, чтобы она вернулась домой живой и здоровой».
Арест и обвинения против Киона Кинга
15 октября полиция арестовала 21-летнего Киона Кинга по делу об исчезновении Кады Скотт. Следователи установили, что он был последним человеком, с которым она общалась, прежде чем её телефон и соцсети перестали работать.
На пресс-конференции помощник окружного прокурора Эшли Точиловски сообщила, что Кингу предъявлены обвинения в похищении человека, создании угрозы жизни, а также в незаконном использовании средств связи. Следствие полагает, что Кинг связан с золотистым Toyota Camry 1999 года, автомобилем, который, возможно, использовался для перевозки Скотт. Машину нашли на стоянке жилого комплекса после поступившей от граждан информации, и она была изъята для обыска по ордеру.
Система насилия
После ареста Кинга выяснилось, что он уже ранее обвинялся в похищении и удушении женщины в отдельном деле. Тогда обвинения сняли из-за неявки потерпевшей в суд. Сейчас прокуратура вновь возбудила это дело, усмотрев повторяющийся характер насилия.
Окружной прокурор Ларри Краснер резко раскритиковал систему денежного залога, отметив, что в прошлый раз прокуратура просила назначить залог в размере около миллиона долларов, но суд установил значительно меньшую сумму, которую Кинг быстро внёс. «Жертва чаще приходит в суд, если знает, что обвиняемый не сможет выйти на свободу и появиться за её спиной. Здесь он не был под стражей — и мы видим результат», — подчеркнул Краснер.
После ареста Кинга вперёд выступили новые предполагаемые жертвы, что усилило обеспокоенность властей. Прокурор поблагодарил общественность за активную поддержку и призвал всех, кто располагает информацией, обратиться в полицию.
Доказательства и продолжающиеся поиски
Расследование было передано в отдел по расследованию убийств полиции Филадельфии при содействии ФБР. Хотя дело официально не классифицируется как убийство, следствие ведётся с максимальной срочностью.
Следователи проверяют телефонные данные и записи с камер наблюдения. На одном из видео видно, как Кинг встречается со Скотт вскоре после того, как она покинула работу. Примерно через 20 минут после этой встречи её телефон и аккаунты перестали работать.
Прорыв произошёл, когда полиция обыскала заброшенную школу в районе Ист-Маунт-Эйри и обнаружила там несколько личных вещей Кады Скотт. Сержант полиции Эрик Грипп назвал это «одними из самых ощутимых физических доказательств, найденных с момента её исчезновения».
Полиция продолжает отслеживать телефонные номера и проверять возможную причастность других лиц. «На данный момент все следы ведут к Киону Кингу», — заявила Точиловски, добавив, что главная цель следствия — найти Каду и вернуть её домой.
Реакция общества и обращения семьи
Семья Скотт создала страницу GoFundMe, чтобы собрать средства за достоверную информацию, которая поможет вернуть девушку. Средства идут на организацию поисков, информирование общественности и проверку поступающих данных. «Каждый пожертвованный доллар усиливает наши шансы вернуть Каду домой и вдохновляет людей, у которых есть информация, не молчать», — говорится в обращении семьи.
Сообщество активно включилось в поиски — дело получило широкий общественный резонанс и поддержку СМИ. Окружной прокурор Краснер отметил: «Молодые люди видят в Каде себя. Старшие — своих детей. И все хотят быть уверены, что мы делаем всё возможное, пусть и не идеально, но искренне, чтобы разобраться в этой ужасной ситуации».