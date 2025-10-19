23-летняя девушка вышла с работы - и пропала без следа: громкое дело Кады Скотт потрясло Филадельфию

Скотт пропала без следа после того, как около 21:45 покинула своё рабочее место. Её автомобиль нашли припаркованным возле учреждения, и с тех пор никакой активности на её телефоне и в социальных сетях не зафиксировано. Родные и полиция назвали исчезновение крайне нетипичным для неё. В последние дни перед исчезновением Скотт, по сообщениям, получала тревожные звонки с угрозами — эта линия расследуется как возможная зацепка, сообщает People.com.