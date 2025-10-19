"Именно ИИ встанет на борьбу с путиными, лукашенками и хамасами": создатель Mr. Freeman Павел Мунтян

А сейчас уже есть всякие игровые модели, которые позволяют такое делать. Мне очень интересно наблюдать, как время догоняет наши идеи. И сейчас у меня есть большая лекция по поводу того, как будут вести себя наши мобильные устройства. Когда-то со стола всё «схлопнулось» в компьютер, потом компьютер «нырнул» в телефон, и туда же еще «улетели» платежные карты, фонарик, часы и еще много всего. А сейчас также будут «схлопываться» приложения, уходить в ИИ-субагентов. У человека будет один ИИ-агент, а под ним будут субагенты. Когда у тебя есть твой ИИ-агент, ты его бэкапишь куда-нибудь в облако, и если потом у тебя украли телефон, это не страшно. Потому что твой телефон этого мошенника «не узнает», и, соответственно, твой ИИ-агент не будет с ним работать. А ты купил новый телефон, при помощи своей антропометрии скачал из облака своего ИИ-агента, и он к тебе вернулся. Всё, ты ничего не потерял. Конечно, это произойдет не завтра, но всё к тому идет.