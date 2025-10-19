Одна из стран Европы ввела 13-часовой рабочий день - неужели это новая норма?

До этого в Греции действовала классическая восьмичасовая смена и 40-часовая рабочая неделя. Новое законодательство допускает увеличение продолжительности смены до 13 часов, но лишь в исключительных случаях — не более трёх раз в месяц и не чаще 37 дней в году. При этом сохраняется ограничение на общую продолжительность рабочей недели — не более 48 часов в среднем за четыре месяца.