Одна из стран Европы ввела 13-часовой рабочий день - неужели это новая норма?
Парламент Греции одобрил закон, позволяющий продлевать рабочий день до 13 часов. Несмотря на обещания гибкости и добровольности, нововведение вызвало волну протестов и критику со стороны профсоюзов.
На этой неделе парламент Греции одобрил спорный законопроект, который позволяет работодателям продлевать рабочий день до 13 часов. Документ под названием «Справедливая работа для всех» был предложен Министерством труда и социальной защиты. За него проголосовали 158 депутатов из 267 присутствовавших, 109 высказались против.
До этого в Греции действовала классическая восьмичасовая смена и 40-часовая рабочая неделя. Новое законодательство допускает увеличение продолжительности смены до 13 часов, но лишь в исключительных случаях — не более трёх раз в месяц и не чаще 37 дней в году. При этом сохраняется ограничение на общую продолжительность рабочей недели — не более 48 часов в среднем за четыре месяца.
Работникам, согласившимся трудиться сверхурочно, полагается надбавка в размере 40% к почасовой оплате. Министерство труда утверждает, что такие меры позволят сделать рынок труда более гибким и помогут компаниям оперативно реагировать на потребности бизнеса. Власти подчеркивают, что сверхурочная работа будет исключительно добровольной, а отказ от неё не станет основанием для увольнения.
Тем не менее, профсоюзы и часть депутатов резко критикуют нововведение. По словам представителей объединения государственного сектора ADEDY, «гибкое рабочее время» на деле означает отказ от восьмичасового рабочего дня, разрушение привычного баланса между работой и личной жизнью и легализацию чрезмерной эксплуатации. Они указывают, что в стране почти отсутствует система инспекций труда, а потому гарантии добровольности могут остаться лишь на бумаге.
Принятие закона сопровождалось массовыми протестами. В начале октября по всей стране прошла всеобщая забастовка, из-за которой на сутки были остановлены поезда, паромы и такси. Тысячи работников вышли на демонстрации к зданию парламента в Афинах, требуя отозвать законопроект и обратить внимание на стагнацию заработных плат и рост цен.
Премьер-министр и его кабинет объясняют реформу демографическим спадом, старением населения и острой нехваткой квалифицированных кадров. Однако оппоненты считают, что под лозунгом «модернизации» власти фактически подрывают трудовые права и перекладывают экономические трудности на плечи граждан.