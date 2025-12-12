Стали известны организации и фирмы, где больше всего хотели бы работать жители Латвии. Что их туда тянет?
Swedbank в 2025 году — по оценке жителей Латвии — является самым привлекательным работодателем вообще, а также в частном секторе. Самым привлекательным работодателем государственного сектора стал Информационный центр Министерства внутренних дел (IC IEM), где работать хотели бы 51% респондентов.
Ожидания и реальность
Заработная плата по-прежнему остаётся центральной темой. По сравнению с прошлым годом ожидания латвийских респондентов относительно нетто-зарплаты выросли. Фактическая средняя нетто-зарплата в 2025 году составляет 1443 евро, тогда как ожидаемая — 2422 евро в месяц.
В 2025 году 23% респондентов хотели бы быть самозанятыми. Большинство — 40% — хотят работать в государственном секторе. 33% предпочитают частный сектор, а 3% хотели бы работать в неправительственном секторе.
В 2025 году три важнейших фактора, влияющих на выбор работы, — зарплата выше среднего, хорошие возможности для роста зарплаты и позитивная внутренняя среда. Они получили наивысшую оценку среди 50 факторов.
Из-за кризисов последних лет 26% респондентов не уверены, что найдут работу, соответствующую их ожиданиям. Большинство — 90% — надеются найти работу в Латвии, однако 48% были бы заинтересованы работать за рубежом по своей профессии.
10 самых привлекательных работодателей Латвии 2025 года (из 355):
1. Swedbank
2. Информационный центр Министерства внутренних дел
3. Latvenergo
4. LMT
5. Министерство иностранных дел
6. SEB banka
7. Международный аэропорт Рига
8. Управление по делам гражданства и миграции
9. Citadele banka
10. Luminor Banka
10 самых привлекательных работодателей государственного сектора 2025 года:
1. Информационный центр Министерства внутренних дел
2. Министерство иностранных дел
3. Управление по делам гражданства и миграции
4. Латвийский университет
5. Министерство образования и науки
6. Министерство финансов
7. Государственное агентство цифрового развития
8. Министерство обороны
9. Рижский технический университет
10. Министерство юстиции
10 самых привлекательных работодателей частного сектора 2025 года:
1. Swedbank
2. Latvenergo
3. LMT
4. SEB banka
5. Международный аэропорт Рига
6. Citadele banka
7. Luminor Banka
8. Microsoft Latvia
9. Tet
10. Augstsprieguma Tikls
Ранее Otkrito.lv сообщал о том, что уже каждый третий сотрудник готов искать новую работу по одной причине.