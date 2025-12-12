В Латвии
Сегодня 09:02
В Риге ожидается небольшой дождь, ближе к вечеру погода прояснится
В пятницу северный ветер принесет в Латвию более прохладный и сухой воздух, прогнозируют синоптики.
Во многих местах в первой половине дня ожидаются кратковременные осадки, но к вечеру облачность сократится и на основной части страны уже будет ясная погода, больше облаков сохранится лишь в Курземе. Скорость северного ветра в порывах местами в центральных и восточных регионах достигнет 13 метров в секунду.
Температура воздуха во второй половине дня составит от нуля градусов в Алуксне до +6 в Лиепае. Вечером во многих районах страны температура опустится ниже нуля, на отдельных участках дорог возможна гололедица.
В Риге ожидается небольшой кратковременный дождь, ближе к вечеру погода прояснится. Порывы северного ветра будут достигать 13 метров в секунду. Температура воздуха понизится до +4 градусов днем и до нуля вечером.