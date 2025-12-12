В Риге ожидается небольшой дождь, ближе к вечеру погода прояснится

Во многих местах в первой половине дня ожидаются кратковременные осадки, но к вечеру облачность сократится и на основной части страны уже будет ясная погода, больше облаков сохранится лишь в Курземе. Скорость северного ветра в порывах местами в центральных и восточных регионах достигнет 13 метров в секунду.