Посол Латвии в НАТО: два фактора могут заставить Россию сесть за стол переговоров

В то же время он признал, что возвращение России на международную арену в будущем полностью не исключено, но это будет возможно только после прекращения агрессии на приемлемых для Украины условиях. Посол подчеркнул, что "агрессор не может быть вознагражден", добавив, что Россия должна будет компенсировать Украине нанесенный ущерб и политически раскаяться. "На данный момент нет никаких признаков того, что Путин готов к серьезному мирному процессу", - сказал посол, ссылаясь на речь Путина в Санкт-Петербурге в начале войны, в которой российский президент размышлял о 21-летней войне Петра Великого за Нарву. По его словам, он ясно дал понять, что "если Путину нужен 21 год в Украине, то Путин готов к этому".