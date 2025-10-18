Посол Латвии в НАТО: два фактора могут заставить Россию сесть за стол переговоров
Россия стремится ослабить поддержку Украины, создавая нестабильность на Западе, заявил посол Латвии в НАТО Марис Риекстиньш. По его словам, Путин не готов к миру и продолжит войну, пока это возможно.
Россия стремится подорвать поддержку Украины со стороны Запада, заявил агентству LETA посол Латвии в НАТО Марис Риекстиньш. По его мнению, российский диктатор Владимир Путин, похоже, готов продолжать войну в Украине столько, сколько сочтет нужным, и в настоящее время нет никаких признаков готовности к серьезному мирному процессу. Риекстиньш подчеркнул, что цель России - подорвать единство Запада и ослабить поддержку Украины, создавая нестабильность в демократических странах.
По оценке Риекстиньша, Москва не достигла своих первоначальных целей в Украине. Вместо трехдневной войны Россия увязла в ней более чем на три года, сказал посол. По его мнению, Россия понимает, что пока Запад продолжает поддерживать Украину, она не сможет достичь своих целей. Посол Латвии в НАТО добавил, что нападения России на население и инфраструктуру - это "отчаянный шаг", поскольку такими методами невозможно добиться военного успеха. По словам Риекстиньша, российская экономика сталкивается с растущими проблемами и становится зависимой от военных заказов и торговли нефтью, а также от Китая. Такое развитие событий не входило в планы Кремля, заключил Риекстиньш.
Он добавил, что Россия теряет влияние в регионах, где раньше была крупным игроком - в Сирии, Азербайджане, Армении, Молдове и Центральной Азии. Стратегия России, отметил Риекстиньш, заключается в том, чтобы подорвать поддержку Украины со стороны Запада, в том числе с помощью провокаций, которые способствуют усталости общества и политическим потрясениям в европейских странах. "Цель состоит в том, чтобы люди начали задавать вопросы - действительно ли необходимо поддерживать Украину до такой степени, или нам самим нужно больше оружия?" - сказал Риекстиньш.
Посол напомнил, что еще до начала войны Путин призвал российских дипломатов "продолжать работать над созданием небезопасной обстановки на Западе как можно дольше". Посол Латвии в НАТО заключил, что Путин стремится создать нестабильность среди западных партнеров, потому что политическая нестабильность отвлекает внимание от Украины.
Риекстиньш подчеркнул, что нет никаких оснований говорить о доверии к российскому руководству, которое на протяжении многих лет нарушает международное право и свои обязательства. По его мнению, нормальный диалог и сотрудничество будут невозможны до тех пор, пока Россия не будет готова вернуться к нормальной жизни на деле.
В то же время он признал, что возвращение России на международную арену в будущем полностью не исключено, но это будет возможно только после прекращения агрессии на приемлемых для Украины условиях. Посол подчеркнул, что "агрессор не может быть вознагражден", добавив, что Россия должна будет компенсировать Украине нанесенный ущерб и политически раскаяться. "На данный момент нет никаких признаков того, что Путин готов к серьезному мирному процессу", - сказал посол, ссылаясь на речь Путина в Санкт-Петербурге в начале войны, в которой российский президент размышлял о 21-летней войне Петра Великого за Нарву. По его словам, он ясно дал понять, что "если Путину нужен 21 год в Украине, то Путин готов к этому".
По мнению посла Латвии в НАТО, два фактора могут заставить Россию сесть за стол переговоров - военный провал и экономическая неспособность продолжать войну. По его мнению, другого способа убедить или заинтересовать Путина в проектах экономического сотрудничества не существует, поскольку он руководствуется совершенно другими категориями.
"Только четкое осознание того, что каждый день приносит все больше и больше потерь для самой России, может заставить его начать какой-то процесс примирения. Но, если честно, я не думаю, что у него вообще есть желание вести переговоры с Украиной", - сказал Риекстиньш.