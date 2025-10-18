Лиепая в шоке: 13-летний мальчик провел лето прикованным к радиатору
В Лиепае раскрыт шокирующий случай домашнего насилия: 13-летнего мальчика длительное время держали привязанным к радиатору. Мать и отчим арестованы, дети из семьи изъяты, а школьники и соцслужбы потрясены произошедшим.
На этой неделе латвийские СМИ всколыхнула новость о страшном случае домашнего насилия в Лиепае: мать и отчим длительное время издевались над 13-летним мальчиком, держа его привязанным к радиатору. По данным портала liepajniekiem.lv, оба взрослых находились под воздействием алкоголя и, предположительно, наркотиков. По словам знакомой Светланы, она давно принимала запрещённые вещества: «Наркотики она употребляет примерно с 2016 года. Всё началось с каких-то таблеток, но, насколько я слышал, теперь они оба перешли на что-то посильнее». Никаких признаков того, что мальчика били, ранее не было. «Могу сказать только, что мальчика не очень любили», — говорит женщина, добавляя, что обоих родителей видели на улице с бутылками алкоголя.
Соседи утверждают, что не сообщали в службы о криках и плаче ребёнка, хотя слышали их неоднократно. Один из пользователей Telegram-чата «Liepājas čats» написал, что мальчик якобы все лето провел, прикованный к радиатору наручниками, а сбежать смог лишь тогда, когда мать, не найдя наручников, привязала его к батарее колготками. После побега ребенок обратился к бабушке (матери матери), но та отказалась его приютить, заявив, что может дать лишь деньги на билет, но содержать не будет.
Пострадавший мальчик был доставлен в больницу, где получил медицинскую и психологическую помощь. Позднее он был передан под опеку родственника. Двое младших детей семьи — годовалый малыш и новорождённый — также изъяты из семьи и переданы другому родственнику. Представитель социальной службы Гунта Якобсоне подтвердила, что семья не состояла на учёте, однако сейчас детям предоставляется вся необходимая помощь. Мать мальчика находится под домашним арестом, а отчим арестован. Уголовное дело возбуждено по факту длительного физического и эмоционального насилия над ребёнком.
Директор школы Liepājas Dzintara vidusskola Павел Юрс подтвердил, что мальчик действительно является их учеником. «Для нас это был шок. О происходящем в семье мы узнали только в августе, когда родственник ребёнка сообщил классному руководителю. До этого никаких признаков насилия не было. Если бы мы знали, ситуация решалась бы раньше», — отметил директор. Сейчас мальчик продолжает учёбу и находится под наблюдением педагогов. «Мы следим за ним, насколько это возможно. Этот случай показывает, насколько обманчив может быть мир, и напоминает: если вы видите или подозреваете насилие — об этом нужно говорить и сообщать!» — подчеркнул Юрс.