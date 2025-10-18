Лиепая в шоке: 13-летний мальчик провел лето прикованным к радиатору

На этой неделе латвийские СМИ всколыхнула новость о страшном случае домашнего насилия в Лиепае: мать и отчим длительное время издевались над 13-летним мальчиком, держа его привязанным к радиатору. По данным портала liepajniekiem.lv, оба взрослых находились под воздействием алкоголя и, предположительно, наркотиков. По словам знакомой Светланы, она давно принимала запрещённые вещества: «Наркотики она употребляет примерно с 2016 года. Всё началось с каких-то таблеток, но, насколько я слышал, теперь они оба перешли на что-то посильнее». Никаких признаков того, что мальчика били, ранее не было. «Могу сказать только, что мальчика не очень любили», — говорит женщина, добавляя, что обоих родителей видели на улице с бутылками алкоголя.