В Лиепае мать и отчим привязывали мальчика к радиатору и били - соседи слышали, но молчали

27 августа этого года в полицию поступила информация о том, что мальчик в Лиепае подвергается насилию в семье. Телесные повреждения у ребенка заметила его родственница, которая обратилась в полицию и в медицинское учреждение. Полицейские начали уголовное производство по статье о жестоком обращении с несовершеннолетним, если ему были причинены физические или психические страдания лицами, от которых он материально или иным образом зависел. В ходе расследования было установлено, что насилие продолжалось длительное время, особенно усиливаясь в летние каникулы. Мать и отчим, недовольные поведением мальчика, применяли к нему физическое насилие — привязывали к радиатору и избивали. Ребенку также запрещали соблюдать личную гигиену, не обеспечивали полноценным питанием и высказывали угрозы.