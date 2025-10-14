В Лиепае мать и отчим привязывали мальчика к радиатору и били - соседи слышали, но молчали
В Лиепае начато уголовное производство против матери и отчима, которые длительное время применяли насилие к несовершеннолетнему. Ребенка избивали, ограничивали в еде и гигиене. Сейчас он находится в безопасной среде.
Государственная полиция начала уголовный процесс против матери и отчима за длительное насилие над несовершеннолетним в Лиепае, сообщила старший специалист отдела по связям с общественностью Государственной полиции Мадара Шершнёва.
27 августа этого года в полицию поступила информация о том, что мальчик в Лиепае подвергается насилию в семье. Телесные повреждения у ребенка заметила его родственница, которая обратилась в полицию и в медицинское учреждение. Полицейские начали уголовное производство по статье о жестоком обращении с несовершеннолетним, если ему были причинены физические или психические страдания лицами, от которых он материально или иным образом зависел. В ходе расследования было установлено, что насилие продолжалось длительное время, особенно усиливаясь в летние каникулы. Мать и отчим, недовольные поведением мальчика, применяли к нему физическое насилие — привязывали к радиатору и избивали. Ребенку также запрещали соблюдать личную гигиену, не обеспечивали полноценным питанием и высказывали угрозы.
Тревожный факт, по словам Шершнёвой, заключается в том, что соседи не сообщили о происходящем в соответствующие службы, хотя позднее признали, что неоднократно слышали плач и крики ребенка.
2 октября сотрудники полиции обратились в суд с просьбой избрать для матери меру пресечения в виде ареста, однако суд отказал, назначив домашний арест. На следующий день, 3 октября, полиция добилась ареста отчима.
После происшествия мальчика поместили в безопасную среду, и он не вернулся в семью. В доме также растет годовалый ребенок и недавно родившийся младенец, однако сведений о насилии в отношении них нет. Вся информация о семье передана в Органы опеки, где будет решаться вопрос о дальнейшем пребывании младших детей в семье.
Представитель полиции подчеркнула, что насилие оставляет глубокие и долгосрочные последствия, и никто не должен страдать молча. Государственная полиция призывает не оставаться равнодушными и сообщать о случаях насилия. «Если вы стали жертвой, свидетелем или знаете о факте насилия — немедленно сообщите в полицию», — подчеркнула Шершнёва. По её словам, такая информация может оказаться решающей и помочь обеспечить безопасность как пострадавшему, так и всему обществу.