ВИДЕО: подростки на электровелосипедах в Риге продолжают ездить через железнодорожные пути на красный свет
В начале этой недели, 13 октября, сотрудники Рижского регионального управления Государственной полиции зафиксировали на улице Джутас в Риге двух безрассудных молодых людей, которые, передвигаясь на электровелосипеде, пересекли железнодорожный переезд на красный запрещающий сигнал.
Водитель транспортного средства, которому только недавно исполнилось 18 лет, был остановлен. Ему объяснили возможные последствия подобных действий, а также был составлен административный протокол за нарушение правил.
Прежде чем отправиться в погоню, полицейские убедились в безопасности проезда через рельсы.
Šīs nedēļas sākumā, 13. oktobrī, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes darbinieki Rīgā, Džutas ielā fiksēja divus pārgalvīgus jauniešus, kuri, braucot ar 🔋🚲 elektrovelosipēdu, šķērsoja dzelzceļa pārbrauktuvi pie sarkanā aizliedzošā signāla. 🚔 Likumsargi nolēma jauniešus… pic.twitter.com/5EvuhaHBfT— Valsts policija (@Valsts_policija) October 17, 2025
С учётом недавних трагических событий и того, что всё больше молодых людей совершают рискованные поступки вблизи железнодорожных путей, Государственная полиция призывает родителей регулярно говорить со своими детьми о правилах безопасности на переездах. Пересекая пути на красный сигнал светофора, человек подвергает смертельной опасности не только себя, но и других.
Кроме того, важно помнить, что тормозной путь поезда значительно длиннее, чем у легкового автомобиля. Даже если машинист вовремя заметит препятствие на путях, он не всегда сможет успеть затормозить. Поэтому перед тем как пересекать железнодорожные пути, необходимо убедиться, что это безопасно и переезд не закрыт.
Ранее сообщалось, что на фоне трагического события в Иманте, когда в результате столкновения с поездом погибли две 13-летние девочки, многие задумались — как после таких происшествий чувствует себя машинист. Своим горьким опытом поделился Марцис, поезда которого унесли жизни двух человек.