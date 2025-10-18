ВИДЕО: подростки на электровелосипедах в Риге продолжают ездить через железнодорожные пути на красный свет

Кроме того, важно помнить, что тормозной путь поезда значительно длиннее, чем у легкового автомобиля. Даже если машинист вовремя заметит препятствие на путях, он не всегда сможет успеть затормозить. Поэтому перед тем как пересекать железнодорожные пути, необходимо убедиться, что это безопасно и переезд не закрыт.