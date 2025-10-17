Появились опасения, что пассажиров в Латвии пересадят на старые автобусы
Переход на краткосрочные контракты приведёт к тому, что перевозчики вновь будут использовать более старые автобусы, заявил в интервью агентству LETA президент Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков (LPPA) Иво Ошениекс.
Ассоциация выступает против изменения условий в государственных закупках в лотах Цесиса, Лимбажи и Сигулды, где предусмотрены контракты сроком на три года, тогда как ранее практика заключения договоров предусматривала десятилетний срок.
По словам ассоциации, краткосрочные договоры означают, что перевозчики не смогут окупить покупку новых автобусов и будут вынуждены использовать старые машины разных марок, что увеличит эксплуатационные расходы, снизит надёжность и не решит проблему выбросов углекислого газа.
По расчётам LPPA, при трёхлетних контрактах капитальные вложения не успеют равномерно амортизироваться, и стоимость одного километра пробега вырастет на 15–25% по сравнению с десятилетним договором.
Ошениекс подчёркивает, что краткосрочные соглашения — это неправильный путь, и такая инициатива не была обсуждена с отраслью. «Для пассажирских перевозок важно обеспечивать долгосрочные контракты, чтобы перевозчики могли переходить на как можно более новые модели автобусов, беря под это долгосрочные кредиты», — пояснил он.
По данным LPPA, срок эксплуатации автобусов и связанной с ними инфраструктуры составляет 10–12 лет. Поэтому при трёхлетнем контракте перевозчик не сможет окупить вложения в новый транспорт и будет вынужден использовать старые автобусы, что увеличит расходы на обслуживание.
Кроме того, капитальные вложения — в депо, мойки, ремонтные помещения, офисы — придётся амортизировать за 36 месяцев, а не за 10 лет, что существенно повысит стоимость километра для государства.
Ошениекс добавил, что и для государства такая система невыгодна, поскольку ему придётся выплачивать более высокие компенсации за ускоренную амортизацию, а также увеличатся административные расходы из-за необходимости проводить новые закупки каждые три года. Кроме того, это помешает достижению долгосрочных целей транспортной и декарбонизационной стратегий.
