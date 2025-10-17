Появились опасения, что пассажиров в Латвии пересадят на старые автобусы

Ошениекс добавил, что и для государства такая система невыгодна, поскольку ему придётся выплачивать более высокие компенсации за ускоренную амортизацию, а также увеличатся административные расходы из-за необходимости проводить новые закупки каждые три года. Кроме того, это помешает достижению долгосрочных целей транспортной и декарбонизационной стратегий.