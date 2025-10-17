Латвии предрекли обезлюдение территорий из-за сокращения числа автобусных рейсов
Видземский регион планирования (Vidzemes plānošanas reģions - VPR) возражает против ожидаемого сокращения сети общественного транспорта в Видземе.
Согласно прогнозу государственного предприятия «Автотранспортная дирекция» (Autotransporta direkcija - ATD), из 2407 нынешних рейсов планируется закрыть 220, изменения затронут ещё 43 рейса, а 85 будут преобразованы в коммерческие. В целом это означает, что изменения коснутся почти четверти (23,6%) всех рейсов в Видземе, тогда как средний показатель по стране составляет около 16%.
VPR не согласен с таким быстрым сокращением транспортной сети, подчёркивая, что подобные изменения без внедрения альтернативных решений серьёзно угрожают мобильности населения и доступу к услугам. «Сокращения должны осуществляться постепенно, с оценкой влияния на жителей и предложением реальных альтернатив», — отмечает VPR.
Пока также нет ясности, как и когда будет обеспечено внедрение так называемого «транспорта по запросу», рассматриваемого как возможное решение для малонаселённых территорий. Также не определены критерии, по которым Министерство сообщения установило объём гарантируемых государством услуг с 2027 года — например, шесть рейсов в день между волостными центрами и городами, где проживает более 3000 человек. VPR призывает министерство объяснить, как были определены эти цифры, кто будет контролировать их выполнение и каким образом обеспечат гибкость с учётом сокращения числа жителей.
Кроме того, VPR указывает, что данные ATD о количестве пассажиров не всегда точны, так как нередко часть пассажиров по техническим причинам не учитывается — в том числе школьники, чьи поездки оплачивают самоуправления, что уже выявило несоответствия в отчётности.
VPR подчёркивает, что доступность общественного транспорта является важнейшим условием регионального развития и равных возможностей для жителей. Планируемые сокращения без продуманного переходного периода и достаточного финансирования могут привести к разрушению системы мобильности и дальнейшему обезлюдению сельских территорий.
