Латвии предрекли обезлюдение территорий из-за сокращения числа автобусных рейсов

Пока также нет ясности, как и когда будет обеспечено внедрение так называемого «транспорта по запросу», рассматриваемого как возможное решение для малонаселённых территорий. Также не определены критерии, по которым Министерство сообщения установило объём гарантируемых государством услуг с 2027 года — например, шесть рейсов в день между волостными центрами и городами, где проживает более 3000 человек. VPR призывает министерство объяснить, как были определены эти цифры, кто будет контролировать их выполнение и каким образом обеспечат гибкость с учётом сокращения числа жителей.