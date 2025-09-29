Привычки меняются: названы города Европы, в которые жители Латвии чаще всего ездят автобусом
Привычки меняются: названы города Европы, в которые жители Латвии чаще всего ездят автобусом

Этим летом самыми популярными направлениями междугородних автобусных рейсов из Латвии стали столицы соседних стран — Таллин и Вильнюс, а также литовский город Каунас. Об этом сообщает международный пассажирский перевозчик FlixBus.

«Летом люди предпочитают короткие и доступные поездки в соседние страны, а осенью чаще выбирают города, где можно насладиться богатым выбором музеев, концертов и других культурных мероприятий. Осенью привычки путешествовать меняются — люди меньше стремятся к отдыху на пляже и чаще выбирают культурный досуг, поэтому крупные города становятся всё более востребованными направлениями», - заявили в компании.

Этим летом из Риги автобусом чаще всего ездили в Таллин, Вильнюс и Каунас. По данным FlixBus, летом жители Латвии активно путешествовали также в другие города Балтийского региона — Пярну, Тарту и Паневежис. Среди более дальних направлений особенно выделяется Берлин, который стал излюбленным городом не только для жителей Латвии, но и Эстонии с Литвой.

Хотя чаще выбираются более близкие маршруты, немало и тех путешественников, кто пользуется автобусами для дальних поездок по Европе. Самыми протяжёнными маршрутами, которые этим летом выбрали пассажиры из Латвии, стали Севилья в Испании (4654 км) и Лиссабон в Португалии (4357 км). Аналогичные тенденции наблюдаются в Эстонии и Литве: из Пярну самым длинным маршрутом стала поездка в Мурсию (Испания, 4654 км), а из Шауляя — в Порту (Португалия, 4238 км).

