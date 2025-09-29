Привычки меняются: названы города Европы, в которые жители Латвии чаще всего ездят автобусом

Этим летом из Риги автобусом чаще всего ездили в Таллин, Вильнюс и Каунас. По данным FlixBus, летом жители Латвии активно путешествовали также в другие города Балтийского региона — Пярну, Тарту и Паневежис. Среди более дальних направлений особенно выделяется Берлин, который стал излюбленным городом не только для жителей Латвии, но и Эстонии с Литвой.