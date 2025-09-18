Латвийские власти намерены закрыть и автобусное сообщение со странами-агрессорами. Когда это произойдет?

Политик рассказал, что государство ведёт переговоры с перевозчиками о решении обозначенных ими проблем. В то же время он напомнил, что контракты с компаниями были заключены на десять лет, в них предусмотрена индексация цен, и их необходимо выполнять, но если перевозчики не способны это сделать, договоры следует расторгать и объявлять новые конкурсы.