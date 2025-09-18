Латвийские власти намерены закрыть и автобусное сообщение со странами-агрессорами. Когда это произойдет?
На самолете и на поезде в РФ и Беларусь из Латвии не попасть уже давно. Со временем латвийские власти намерены перекрыть и автобусное сообщение, которое пока имеется.
В системе пассажирских перевозок в Латвии были допущены проблемы, заявил сегодня в интервью передаче LTV «Rīta panorāma» министр сообщения Атис Швинка ("Прогрессивные").
Политик рассказал, что государство ведёт переговоры с перевозчиками о решении обозначенных ими проблем. В то же время он напомнил, что контракты с компаниями были заключены на десять лет, в них предусмотрена индексация цен, и их необходимо выполнять, но если перевозчики не способны это сделать, договоры следует расторгать и объявлять новые конкурсы.
Швинка подчеркнул, что будет внимательно следить за работой Совета по конкуренции, который начал оценивать поданное Автотранспортной дирекцией заявление о возможном запрещённом соглашении между перевозчиками и злоупотреблении их коллективным доминирующим положением.
Кроме того, министр рассказал о том, что Латвия продолжит ограничивать движение людей в страны-агрессоры. Швинка пообещал не продлевать лицензии на регулярные пассажирские перевозки в Россию: когда закончится срок действия выданных компаниям разрешений, они не будут возобновляться или продлеваться. При этом он отметил, что ответственные за безопасность Латвии пока не приняли решения полностью закрыть сухопутную границу с Россией и Беларусью.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что власти Риги призвали население хотя бы в течение недели поездить на велосипедах и общественном транспорте.