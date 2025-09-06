Власти Риги призвали население хотя бы в течение недели поездить на велосипедах и общественном транспорте
Во время Европейской недели мобильности, которая пройдет в Риге с 16 по 22 сентября, жителей призывают чаще передвигаться на велосипедах и общественном транспорте и реже использовать личные автомобили, объявили в Рижской думе.
Темой Европейской недели мобильности является «Мобильность для всех». Она подчеркивает доступность устойчивых способов передвижения для каждого человека — независимо от доходов, пола, способностей или места жительства.
«Современный европейский город строится на инклюзивной мобильности. В Риге мы еще работаем над этим, однако такие инициативы, как Европейская неделя мобильности, являются шагом в правильном направлении», — отметил мэр Риги Виестур Клейнбергс (P).
Во время недели мобильности он сам будет как можно чаще ездить на велосипеде и призывает делать то же самое других.
В рамках недели мобильности пройдет ряд мероприятий. Так, с 16 по 19 сентября в центре Риги — в парках и скверах, на тротуарах и остановках общественного транспорта — пройдет специальная акция «Рига звучит». Каждый человек в движении получит поощрение от посланцев акции за то, что он выбрал экологичный способ передвижения вместо автомобиля.
Чтобы сделать поездки в общественном транспорте приятнее и поблагодарить людей за их выбор, 20 и 21 сентября как в транспорте Rīgas satiksme, так и в поездах VIVI будут организованы «маршруты позитивных эмоций» с участием карикатуриста, эксперта по улыбкам и другими сюрпризами. А в субботу, 20 сентября, на одной из остановок общественного транспорта в центре Риги выступит диджей.
Чтобы привлечь внимание водителей к различным видам мобильности, в будние дни с 15 по 19 сентября на радиостанциях Radio SWH, Radio SWH LV и Eiropas Hitu Radio будут проводиться конкурсы, в которых сможет участвовать каждый радиослушатель и выиграть билеты в Рижский зоопарк.
Европейская неделя мобильности — это просветительская кампания Европейской комиссии, которая ежегодно проходит с 16 по 22 сентября с целью повысить осведомленность жителей о принципах устойчивой мобильности в городах.
Как ранее писал Otkrito.lv, в следующем году в Латвии введут новый вид общественного транспорта. Но не всем он будет доступен.