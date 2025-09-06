Власти Риги призвали население хотя бы в течение недели поездить на велосипедах и общественном транспорте

Чтобы сделать поездки в общественном транспорте приятнее и поблагодарить людей за их выбор, 20 и 21 сентября как в транспорте Rīgas satiksme, так и в поездах VIVI будут организованы «маршруты позитивных эмоций» с участием карикатуриста, эксперта по улыбкам и другими сюрпризами. А в субботу, 20 сентября, на одной из остановок общественного транспорта в центре Риги выступит диджей.