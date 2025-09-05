В следующем году в Латвии введут новый вид общественного транспорта. Но не всем он будет доступен

В свою очередь министр сообщения Атис Швинка отметил, что общественный транспорт должен быть доступен всем жителям независимо от места проживания. Он подчеркнул, что маршрутную сеть необходимо согласовывать с возможностями бюджета, а также продолжать цифровую трансформацию. Поэтому он предложил перераспределение фондов, чтобы в региональном транспорте можно было установить счетчики пассажиров, кассовые аппараты, планировщики маршрутов и другие инструменты.