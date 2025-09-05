В следующем году в Латвии введут новый вид общественного транспорта. Но не всем он будет доступен
Общественный транспорт по запросу планируется ввести в конце следующего года, сообщили в Совете по общественному транспорту.
Транспорт по запросу будет обеспечиваться в более отдаленных регионах автомобилями категории M1, рассчитанными на четыре-восемь пассажирских мест. В настоящее время ведутся подготовительные работы, в том числе планируется разработать специальное приложение и создать колл-центр, чтобы адаптировать услугу к потребностям людей.
Председатель правления Автотранспортной дирекции (ATD) Янис Лапиньш добавил, что в данный момент источник финансирования услуги согласовывается с Европейской комиссией (ЕК), а в четвертом квартале следующего года запланирована информационная кампания, чтобы разъяснить жителям принцип работы этой услуги.
В следующем году сеть региональных маршрутов общественного транспорта будет преобразована с учетом бюджетных возможностей. «Субсидируемая государством сеть регионального общественного транспорта будет меньше, но в то же время будут развиваться коммерческие перевозки и автотранспорт по запросу», — сообщили в Совете по общественному транспорту.
В свою очередь министр сообщения Атис Швинка отметил, что общественный транспорт должен быть доступен всем жителям независимо от места проживания. Он подчеркнул, что маршрутную сеть необходимо согласовывать с возможностями бюджета, а также продолжать цифровую трансформацию. Поэтому он предложил перераспределение фондов, чтобы в региональном транспорте можно было установить счетчики пассажиров, кассовые аппараты, планировщики маршрутов и другие инструменты.
Как уже сообщал Otkrito.lv, в региональном общественном транспорте с 15 января 2026 года повысятся цены на билеты. В частности, тарифы на перевозки по железной дороге вырастут в среднем на 6,6%, а на автобусные перевозки — примерно на 7,5%.