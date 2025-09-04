Билеты на автобусы и поезда в Латвии снова подорожают: когда и на сколько?
С 15 января 2026 года в региональном общественном транспорте Латвии повысятся цены на билеты, постановил в четверг Совет по общественному транспорту.
Стоимость проезда в жюелезнодорожном транспорте вырастет в среднем на 6,6%, а в автобусном - примерно на 7,5%.
Для поездов и автобусов межзональный тариф вырастет на 30 центов, за исключением поездок в зоне А. Для поездов вне электрифицированных зон и автобусов вне зон на всех остановках стоимость проезда будет увеличена на 20 центов.
Например, на маршруте Рига-Иманта стоимость билета на поезд останется на уровне 1,5 евро, а на маршруте Рига-Сигулда билет на поезд подорожает с 2,5 до 2,8 евро. В то же время стоимость билета на автобус или поезд по маршруту Рига-Дубулты увеличится с 2 до 2,3 евро.
Билет на поезд по маршруту Рига-Даугавпилс подорожает на 1,2 евро - с 8,7 до 9,9 евро, билет на автобус по маршруту Рига-Лиепая - на 20 центов, с 10,4 до 10,6 евро, а билет на поезд по маршруту Рига-Лиепая - на 20 центов, с 8,9 до 9,1 евро.
Билеты, приобретенные до 16 января 2026 года, будут действительны до окончания срока действия билета, а с 15 января все билеты будут продаваться по измененному тарифу.
Совет общественного транспорта обосновал повышение тарифов необходимостью сохранить качество услуг, гарантировать финансовую устойчивость и синхронизировать цены с Балтийским регионом.
Совет подчеркивает, что в Латвии один из самых низких тарифов на проезд в региональном общественном транспорте в Европе, и изменения были необходимы для поддержания доступных и качественных услуг общественного транспорта на всей территории Латвии.
В то же время, как заявили в Автотранспортной дирекции, льготные тарифы на региональных маршрутах для всех социально защищенных групп пассажиров останутся на уровне 100 %, порядок пользования транспортом не изменится, а также сохранятся скидки на абонементные билеты.