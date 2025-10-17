Предприниматель обвинил налоговиков в "свинстве": под удар попали самые слабые - мелкие предприниматели и "бабушки с цветами"
По словам предпринимателя Гунтарса Витолса, Служба госдоходов (VID) начала новую кампанию, направленную не против крупных уклонистов, а против самых мелких предпринимателей — людей, которые подрабатывают, продавая мелкие товары или сдавая жильё.
«Сегодня расскажу, какая новая “фишка” у VID и какую именно свинство сейчас реализует руководитель Шмите-Роке. Это именно свинство, а не незаконность — формально бумаги чисты, KNAB ничего не найдёт. Но это удар по самым слабым», — написал Гунтарс Витолс в Facebook.
По его словам, речь идёт о простых людях — тех, кто не является плательщиком НДС, потому что их годовой оборот не превышает 50 тысяч евро. Это может быть уборщица, подрабатывающая через онлайн-платформу, пенсионер, сдающий комнату туристам через Airbnb, или ремесленник, продающий свои изделия на eBay.
Однако, как утверждает Витолс, налоговая нашла лазейку, чтобы «обложить налогами» даже таких людей. Согласно действующему закону, если предприниматель, не являющийся плательщиком НДС, приобретает услуги у компании, зарегистрированной в другой стране ЕС — например, размещает рекламу в Facebook или пользуется Airbnb, — он должен зарегистрироваться плательщиком НДС с первого евро оборота. «Использование современных интернет-платформ в Латвии — это де-факто наказуемое деяние. Ты теряешь право работать без НДС, даже если зарабатываешь копейки», — поясняет предприниматель.
Он приводит пример: «Если “тётушка с цветами” заплатила Facebook за рекламу своего маленького бизнеса, чтобы о ней узнала вся Латвия, — ей приходит письмо от Роке: “Плати!”»
Витолс объясняет, что Служба госдоходов может взыскать НДС за последние три года, даже если человек всего лишь раз разместил платную рекламу или сдал дачу через Airbnb. «Если ты два года назад оплатил рекламу в Facebook или сдал свой сарай туристу через Airbnb, ты уже попал. С того момента у тебя была обязанность стать плательщиком НДС, потому что получил услугу из ЕС. Теперь тебе начислят налог за все доходы за три года — плюс штрафы и пени», — пишет Витолс.
Он отмечает, что НДС для гостиничного бизнеса составляет 12%, и теперь этот же налог требуют и с частных лиц, которые сдают жильё через интернет-платформы. «Тётушка думала: сдала комнату за 10 евро, заплатила подоходный налог — и всё. А теперь ей приходит “похоронное письмо” от Роке: заплати ещё 12% НДС и штраф за просрочку», — возмущается предприниматель.
По мнению Витолса, эта ситуация — результат несовершенства законодательства и бездушия налоговых чиновников: «Да, формально всё по закону. Но надо ли законно дубасить бабушек с цветами? VID годами консультировал этих людей и ни слова об этом не говорил. Это не ошибка налогоплательщика — это брак в законе, который нужно исправить и извиниться».
Он призвал министра финансов Арвила Ашераденса «остановить это безумие» и прекратить «свинство» в отношении мелких предпринимателей. «Нужно перестать бить слабейших. Не расследовать крупные дела, где исчезают сотни миллионов, а обирать большинство, чтобы собрать пару миллионов и выложить очередное селфи — это позор», — написал Витолс.