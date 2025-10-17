Предприниматель обвинил налоговиков в "свинстве": под удар попали самые слабые - мелкие предприниматели и "бабушки с цветами"

Витолс объясняет, что Служба госдоходов может взыскать НДС за последние три года, даже если человек всего лишь раз разместил платную рекламу или сдал дачу через Airbnb. «Если ты два года назад оплатил рекламу в Facebook или сдал свой сарай туристу через Airbnb, ты уже попал. С того момента у тебя была обязанность стать плательщиком НДС, потому что получил услугу из ЕС. Теперь тебе начислят налог за все доходы за три года — плюс штрафы и пени», — пишет Витолс.