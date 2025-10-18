Пора собирать чемоданы? Желающим перебраться в Италию дают десятки тысяч евро
Радикондоли выглядит как типичная открытка из Тосканы. Однако за каменными стенами и тихими улицами этого небольшого средневекового посёлка недалеко от Сиены скрывается другая реальность — он годами теряет жителей.
Городу нужны новосельцы
Как пишет CNN, когда-то здесь проживало около 3000 человек, сейчас осталось лишь 966. Около сотни из 450 домов пустуют. Местные власти пытаются обратить этот процесс вспять — при помощи денежных стимулов.
Радикондоли запустил программу, предлагающую до 20 000 евро каждому, кто согласится купить и жить в одном из пустующих домов. Кроме того, предоставляется дополнительная субсидия до 6000 евро на покрытие расходов, связанных, например, с отоплением и транспортом.
В этом году программа была расширена: теперь она распространяется не только на покупателей, но и на арендаторов. Тем, кто снимет жильё в Радикондоли до начала 2026 года, муниципалитет оплатит половину арендной платы за первые два года проживания.
«Программа поддержки жилья, запущенная два года назад, сейчас усиливается», — говорит мэр Франческо Гуаргуальини, уроженец Радикондоли.
«Мы выделили более 400 000 евро (около 465 000 долларов) в этом году на поддержку новых покупателей и арендаторов жилья, а также на другие важные меры — помощь студентам, пользователям общественного транспорта и тем, кто переходит на экологически чистую энергию».
«Наши дома имеют ценность»
По словам мэра, подход Радикондоли отличает его от более известных итальянских программ продажи домов за 1 евро.
«Мы не продаём дома по символической цене. У наших домов есть реальная ценность, — подчёркивает Гуаргуальини. — Общность, гостеприимство и богатая культурная жизнь — это дополнительная ценность, помимо выгодного расположения посёлка».
Пустующие дома, доступные как для покупки, так и для аренды, включают как небольшие однокомнатные квартиры в историческом центре, так и традиционные тосканские фермерские дома на окраинах.