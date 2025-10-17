Минфин Латвии: Европе пора взять больше ответственности за собственную безопасность
Европа в настоящее время должна взять на себя большую ответственность за собственную безопасность, одновременно сохраняя тесное трансатлантическое сотрудничество с США, заявил 16 октября в Вашингтоне (США) на организованной Латвийско-американской торгово-промышленной палатой (LACC) конференции Spotlight Latvia: The Future of Our Security министр финансов Арвил Ашераденс.
"После Второй мировой войны инвестиции США помогли восстановить Европу, создав основу для общего благосостояния. Эта трансатлантическая связь остается одним из краеугольных камней мировой стабильности - безопасность, экономика и технологическое развитие Европы и Америки взаимозависимы и усиливают друг друга", - подчеркнул Ашераденс.
Говоря о дальнейшем развитии сотрудничества, министр финансов отметил, что партнерства государственного и частного сектора будут решающими на следующем этапе трансатлантического сотрудничества в области безопасности. Министерство финансов продолжает работу по углублению сотрудничества с Европейским инвестиционным банком и другими финансовыми партнерами для снижения рисков и привлечения частного капитала в сферы энергетической безопасности, киберзащиты и цепочек поставок.
Ашераденс подчеркнул, что Латвия и США придерживаются единого понимания: безопасность и экономическая устойчивость взаимосвязаны. Он отметил, что американская инновационная система объединяет исследования, промышленность и финансы, а Латвия развивает аналогичные инструменты - программы гарантий, фонды инноваций и механизмы партнерства, призванные помочь малым и средним предприятиям во внедрении новых технологий для нужд обороны.
"Компании США предоставляют опыт, а латвийские компании - гибкость и цифровую компетентность. Вместе мы можем реализовывать проекты в области кибербезопасности, защиты данных и энергетической устойчивости, превращая цели безопасности в конкретные экономические возможности", - подчеркнул министр.
Обращаясь к присутствующим, Ашераденс отметил, что для Латвии безопасность - это не абстрактное понятие, а ежедневная реальность, требующая ясных приоритетов, а также вопрос фискальной устойчивости. Министр обратил внимание, что в 2025 году расходы Латвии на оборону достигнут 3,45% ВВП - самого высокого уровня в истории страны - и продолжат расти до 5% с 2026 года.
"Формируя государственный бюджет на следующий год, мы обеспечиваем дополнительно почти 450 млн евро на развитие вооруженных сил, улучшение критической инфраструктуры, а также инвестиции в кибербезопасность, беспилотные системы и электронную защиту", - сообщил министр финансов.
Конференция Spotlight Latvia, проходившая с 14 по 16 октября, является ежегодным стратегическим форумом Латвийско-американской торгово-промышленной палаты, на котором в этом году особое внимание уделяется вопросам безопасности, оборонной промышленности, инновациям и киберзащите.
Среди участников конференции - латвийские предприятия, еврокомиссар по экономике и производительности Валдис Домбровскис и министр по вопросам климата и энергетики Каспар Мелнис.