Минфин Латвии: Европе пора взять больше ответственности за собственную безопасность

Обращаясь к присутствующим, Ашераденс отметил, что для Латвии безопасность - это не абстрактное понятие, а ежедневная реальность, требующая ясных приоритетов, а также вопрос фискальной устойчивости. Министр обратил внимание, что в 2025 году расходы Латвии на оборону достигнут 3,45% ВВП - самого высокого уровня в истории страны - и продолжат расти до 5% с 2026 года.