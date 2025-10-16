Омбудсмен: центр Lejasstrazdi в Добельском крае угрожает безопасности детей

Омбудсмен Палкова подчеркивает, что это является серьезным нарушением прав детей, поскольку сотрудники центра должны владеть алгоритмом действий и базовыми навыками, необходимыми для обеспечения здоровья, жизни и безопасности воспитанников. "Недопустимо, когда дети из-за своей беспомощности оказываются под угрозой, а их защиту не обеспечивает законный представитель, который обязан исполнять родительские обязанности, например, сопровождать ребенка в больницу", - отметила Палкова. Палкова подчеркнула, что дети не выбирают такую жизнь и забота о создании для них безопасной и семейной среды входит в обязанности государства, самоуправлений и конкретных работников. "Учреждение больше не может продолжать свою деятельность таким образом. Если самоуправление долгое время не способно или не желает решать затянувшиеся проблемы, учреждение необходимо закрыть. Министерство благосостояния не должно откладывать оценку для исключения учреждения из регистра услуг", - уверена омбудсмен.