Омбудсмен: центр Lejasstrazdi в Добельском крае угрожает безопасности детей
Омбудсмен Карина Палкова вновь выявила серьезные нарушения в центре поддержки семьи Lejasstrazdi Добельского края. Дети остаются без надлежащего ухода, медицинской помощи и школьного образования. Учреждению грозит закрытие.
Омбудсмен Карина Палкова, эксперты по правам детей из Бюро омбудсмена, а также представители Министерства благосостояния и Центра защиты детей в четверг прибыли с проверочным визитом в центр поддержки семьи Добельского края Lejasstrazdi, где в очередной раз выявили многочисленные нарушения. В ходе визита было установлено, что несколько детей из центра регулярно не посещают школу, а работникам неизвестно ни то, кто руководит ими, ни как действовать, если у ребенка наблюдаются явные проблемы со здоровьем. В свою очередь, связаться с законным представителем детей - руководителем Добельской социальной службы - не было возможно. Нынешние обязанности руководителя центра исполняет заместитель руководителя социальной службы Добельского края.
По прибытии омбудсмена в Lejasstrazdi у одного из дошкольников наблюдались существенные осложнения со здоровьем - затрудненное дыхание, связанное с повышенной температурой. Только по распоряжению омбудсмена сотрудница центра позвонила в Службу неотложной медицинской помощи (СНМП). По прибытии бригады медиков никто из сотрудников центра не смог ответить, кто является законным представителем ребенка, выдать документы и определить, кто может отправиться с ребенком в больницу.
Омбудсмен Палкова подчеркивает, что это является серьезным нарушением прав детей, поскольку сотрудники центра должны владеть алгоритмом действий и базовыми навыками, необходимыми для обеспечения здоровья, жизни и безопасности воспитанников. "Недопустимо, когда дети из-за своей беспомощности оказываются под угрозой, а их защиту не обеспечивает законный представитель, который обязан исполнять родительские обязанности, например, сопровождать ребенка в больницу", - отметила Палкова. Палкова подчеркнула, что дети не выбирают такую жизнь и забота о создании для них безопасной и семейной среды входит в обязанности государства, самоуправлений и конкретных работников. "Учреждение больше не может продолжать свою деятельность таким образом. Если самоуправление долгое время не способно или не желает решать затянувшиеся проблемы, учреждение необходимо закрыть. Министерство благосостояния не должно откладывать оценку для исключения учреждения из регистра услуг", - уверена омбудсмен.
В бюро омбудсмена пояснили, что первоначальной целью проверочного визита было оценить изменения ситуации после предыдущих визитов и выданных рекомендаций. В итоге отмечены улучшения в состоянии помещений и качестве питания, однако, по мнению специалистов бюро, выявленные случаи в очередной раз подтверждают, что в учреждении не налажен ни основной алгоритм действий, ни порядок управления острыми ситуациями. "Достоинство, безопасность и права детей не являются вопросом выбора - это обязанность государства и самоуправлений, а также показатель честности общества. Если права детей нарушаются, органы должны действовать незамедлительно", - подчеркнула омбудсмен.
Учитывая выявленные нарушения, омбудсмен призывает Министерство благосостояния незамедлительно дать оценку деятельности центра и предпринять соответствующие действия. В противном случае омбудсмен готова обратиться в суд, чтобы защитить права детей и обеспечить, чтобы детям была обеспечена безопасная, уважительная и развивающая среда, как это предусмотрено латвийскими и международными правовыми актами.
Бюро омбудсмена ранее констатировало, что в этом центре детей скудно кормят и плохо одевают, там не достает квалифицированных работников, а также нет возможности содержательно проводить свободное время.
И.о. руководителя центра Илна Аудере в четверг днем в Lejasstrazdi не появилась. По телефону она отказалась комментировать ситуацию, предложив задать все вопросы специалистам самоуправления по общественным отношениям. В самоуправлении агентству LETA сказали, что давать комментарий вправе исполнительный директор Агрис Вилкс. Связаться с ним до сих пор не удалось. В Lejasstrazdi в четверг днем находились несколько детей, свидетельствуют наблюдения агентства LETA.