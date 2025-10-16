Налоговики добрались до тюрем - хотят знать, сколько на счетах у заключенных?
Сейм Латвии в первом чтении поддержал поправки, обязывающие Управление мест заключения передавать налоговой службе данные о заключённых, если их финансовый оборот превышает 15 000 евро. Цель — усилить налоговый контроль.
Депутаты Сейма сегодня в первом чтении поддержали поправки к закону о Управлении мест заключения, согласно которым Управление мест заключения (IeVP) будет обязано предоставлять Службе госдоходов (VID) информацию, если оборот на счетах заключённых превысит 15 000 евро.
Государственный контроль в ходе ревизии рекомендовал Министерству юстиции и Управлению мест заключения, в сотрудничестве с Министерством финансов и VID, принять меры для усиления надзора за движением денежных средств заключённых, чтобы обеспечить уплату налогов и предоставление налоговой службе информации о таких операциях.
Согласно Уголовно-исполнительному кодексу Латвии, осуждённым разрешено через администрацию учреждения получать денежные переводы без ограничения суммы и отправлять переводы родственникам, а с разрешения администрации — также другим лицам.
Деньги, поступающие осуждённому, ему не выдаются наличными — они зачисляются на счёт учреждения в Государственной казне или в кассу учреждения. Эти средства учитываются на личной карточке учёта осуждённого. Переводы арестованный может осуществлять только с разрешения процессуального руководителя.
Таким образом, установлен особый порядок обращения денежных средств заключённых — она допускается и активно осуществляется. Поскольку управление не является ни кредитным учреждением, ни платёжным оператором, на него напрямую не распространяются требования по контролю за денежными средствами. Чтобы способствовать добровольной уплате налогов, поправки предусматривают, что такие же требования, как и для всех жителей, будут применяться и к заключённым, и к бывшим заключённым.
Эта информация будет подаваться в VID в формате Excel. Это объясняется тем, что в системе управления ресурсами Horizon, где хранится информация о денежных средствах заключённых, отсутствует отчёт, позволяющий предоставить данные в объёме, требуемом в формате XML. Поэтому данные из системы Horizon будут обрабатываться вручную в Excel, с фильтрацией информации.
В отчёт будут включены те же сведения, которые указаны в статье 22.3, части 1.2 закона «О налогах и сборах», — то есть данные, которые кредитные учреждения и платёжные операторы предоставляют VID о клиентах, если общий дебетовый или кредитовый оборот их счетов за предыдущий год составил 15 000 евро и более, либо если общая сумма внесённых наличных средств за год достигла 7000 евро и более.