Налоговики добрались до тюрем - хотят знать, сколько на счетах у заключенных?

В отчёт будут включены те же сведения, которые указаны в статье 22.3, части 1.2 закона «О налогах и сборах», — то есть данные, которые кредитные учреждения и платёжные операторы предоставляют VID о клиентах, если общий дебетовый или кредитовый оборот их счетов за предыдущий год составил 15 000 евро и более, либо если общая сумма внесённых наличных средств за год достигла 7000 евро и более.