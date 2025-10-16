TikTok-видео стоили свободы: блогер приговорен к тюремному сроку и последующей высылке из Латвии
Окружной суд Курземе в Вентспилсе в среду приговорил к тюремному заключению и высылке из страны российского блогера Сергея Хроменкова, обвинённого в преступлениях против человечности, против мира, а также в публичном прославлении военных преступлений.
Суд постановил назначить гражданину России Хроменкову один год тюрьмы, после чего он будет выслан из страны. Приговор пока не вступил в законную силу.
Как пишет Latvijas Avīze, Хроменков обвинялся в том, что с 13 июля по 4 октября 2024 года через свой профиль в социальной сети TikTok под именем “hromen71” опубликовал четыре видеозаписи на русском языке, в которых прославлял и оправдывал военные преступления, совершённые вооружёнными силами России в Украине. Так, 13 июля Хроменков в одном из видео рассказывал, что всегда возит с собой в машине георгиевскую ленточку, но вынужден прятать её в бардачке, поскольку в Латвии такие законы.
Во время записи он демонстрировал георгиевскую ленту и российский флаг, а также выражал поддержку вторжению России в Украину.
30 августа появилось новое видео, где Хроменков угрожал, что “расплата придёт” и “придётся говорить с очень серьёзными ребятами вроде Ахмата и Вагнера”. "В одной нейтральной стране тоже морили русских, убивали, запрещали русский язык… Теперь мы знаем, что там происходит. И смотрите — потом придут за вами. Я знаю, что за меня потом отомстят (...) Придут серьёзные парни — тогда будете бежать со спущенными штанами и прятаться. А потом будете плакать перед камерами и говорить, что не хотели этого делать", — цитирует его слова Latvijas Avīze.
27 сентября обвиняемый опубликовал очередное видео, где, манипулируя фактами и используя риторические вопросы, сказал: "Вы действительно хотите уничтожить Латвию как государство? Если начнётся бойня… А Россия изменила свою военную доктрину. Да, и ядерную тоже! Теперь можно “ударить” даже по неядерной стране. Вы правда готовы умереть, чтобы вас стёрли с лица земли и больше не существовало? Думаю, что сюда не ударят, пока здесь есть русские, есть граждане России".
Когда судья Илона Рудзите спросила обвиняемого, признаёт ли он себя виновным, Хроменков по-латышски ответил отрицательно. На следствии он заявил, что вся эта полемика с его стороны возникла из-за того, что он и другие люди русской национальности подвергались публичным оскорблениям, когда их называли нелояльными “ватниками”. По словам Хроменкова, его целью было ответить на это унижение и показать, к чему может привести национализм.
Фразы о "серьёзных парнях", которые будут мстить, по его мнению, следует рассматривать как риторическое запугивание и грубое предупреждение о последствиях национальной ненависти, а не как прославление преступлений, совершённых этими подразделениями.
Хроменков впервые оказался на скамье подсудимых. Он является гражданином России, проживает в Латвии благодаря виду на жительство, срок действия которого истекает в середине следующего года. Прокурор Улдис Курсинскис заявил, что обвиняемый, опубликовавший эти видеозаписи, несмотря на предупреждения Службы государственной безопасности о незаконности таких действий, заслуживает наказания в виде лишения свободы и высылки из страны.
В последнем слове Хроменков сказал, что родился и живёт в Латвии — демократической и свободной стране. Он признал, что его высказывания, возможно, были слишком резкими, но, по его мнению, в них нет состава преступления, в котором его обвиняют. Тем не менее судья постановила, что Хроменков виновен и должен быть приговорён к одному году лишения свободы. После отбытия наказания он будет выслан из Латвии и не сможет въезжать в страну в течение четырёх лет.
Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в Окружном суде Курземе.