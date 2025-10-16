TikTok-видео стоили свободы: блогер приговорен к тюремному сроку и последующей высылке из Латвии

В последнем слове Хроменков сказал, что родился и живёт в Латвии — демократической и свободной стране. Он признал, что его высказывания, возможно, были слишком резкими, но, по его мнению, в них нет состава преступления, в котором его обвиняют. Тем не менее судья постановила, что Хроменков виновен и должен быть приговорён к одному году лишения свободы. После отбытия наказания он будет выслан из Латвии и не сможет въезжать в страну в течение четырёх лет.