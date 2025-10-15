Лукашенко заявил о готовности заключить с США "большую сделку"

"Будем ждать их предложения глобальные, большой сделки, как они умеют говорить (любят они эти большие сделки), - сказал белорусский президент. - Мы к этому готовы. Мы готовы с ними заключить большую сделку. На одной чаше весов их вопросы, просьбы и требования, на другой чаше весов - наши вопросы и требования. Решаем? Давайте будем решать. Мы к этому готовы. Предложения Дональда Трампа в этом плане я абсолютно оцениваю нормально. Но должны быть учтены и наши интересы. И все должно быть честно, как когда-то мы с американцами договаривались".