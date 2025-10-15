Спецслужбы инициировали лишение гражданства нескольких пророссийских активистов

В этом году СГБ начала десять процессов о лишении латвийского гражданства, но во всех случаях на основе положений закона о гражданстве, так как данные лица дополнительно получили российское гражданство. По имеющейся в распоряжении службы информации, пять из них в настоящее время гражданства Латвии уже лишены. Также в этом году СГБ обратилась в УДГМ с просьбой аннулировать статус негражданина трем лицам в связи с получением ими российского гражданства. В 2024 году СГБ просила УДГМ лишить латвийского гражданства пятерых лиц, а статуса негражданина - двух лиц, поскольку получила информацию о том, что они приняли российское гражданство в дополнение к уже имеющемуся у них статусу в Латвии.