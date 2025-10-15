Спецслужбы инициировали лишение гражданства нескольких пророссийских активистов
Служба государственной безопасности Латвии инициировала лишение гражданства у ряда лиц, поддерживающих Россию, включая тех, кто участвовал в военных действиях или получил российское гражданство. Основанием стали поправки к закону о гражданстве, принятые в 2023 году.
Служба государственной безопасности (СГБ) с 2023 года предлагала Управлению по делам гражданства и миграции (УДГМ) лишить латвийского гражданства двух человек, поддерживающих Россию. В 2023 году Сейм принял поправки к закону о гражданстве, предусматривающие возможность лишения гражданства Латвии лиц, которые оказывают поддержку странам или лицам, совершившим геноцид, преступления против мира, преступления против человечности, военные преступления, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости демократических государств или конституционному строю, или если лицо само участвовало в совершении таких деяний.
Одним из тех, кто был лишен латвийского гражданства по инициативе СГБ, является Ильяс Бик-Булатов. В конце 2022 года СГБ возбудила против него уголовный процесс по подозрению в незаконном участии в войне в Украине на стороне российских вооруженных сил. Он находится в розыске с 22 августа 2023 года, а летом прошлого года СГБ обратилась в прокуратуру с просьбой привлечь его к уголовной ответственности. Несколько лет назад Бик-Булатов служил в Национальных вооруженных силах (НВС) и был уволен в результате дисциплинарного взыскания.
Также латвийского гражданства по инициативе СГБ была лишена Алина Герлиня, активистка российской политики соотечественников и наблюдатель на псевдореферендуме 2022 года в оккупированной Россией Донецкой области Украины.
В этом году СГБ начала десять процессов о лишении латвийского гражданства, но во всех случаях на основе положений закона о гражданстве, так как данные лица дополнительно получили российское гражданство. По имеющейся в распоряжении службы информации, пять из них в настоящее время гражданства Латвии уже лишены. Также в этом году СГБ обратилась в УДГМ с просьбой аннулировать статус негражданина трем лицам в связи с получением ими российского гражданства. В 2024 году СГБ просила УДГМ лишить латвийского гражданства пятерых лиц, а статуса негражданина - двух лиц, поскольку получила информацию о том, что они приняли российское гражданство в дополнение к уже имеющемуся у них статусу в Латвии.
В настоящее время СГБ не рассматривает вопрос о лишении латвийского гражданства кого-либо из граждан Латвии в связи с поддержкой агрессора.
СГБ отмечает, что лишить латвийского гражданства можно только тех лиц, которые в случае лишения гражданства не становятся апатридами, то есть лиц, которые в дополнение к латвийскому гражданству получили гражданство другой страны.