В Латвии школы превращаются в дома престарелых: нам предстоит эпоха растущих расходов на уход за пожилыми

Места в домах престарелых пока есть, но многим приходится ждать, пока самоуправление выделит деньги. Цена ухода растёт не только из-за числа клиентов, но и потому, что качество приближается к европейским стандартам, а пожилые становятся всё более трудными для ухода. «Все чаще наши клиенты — лежачие, с ментальными нарушениями, не способные обслуживать себя», — отмечает Ликопс.