Сильные морозы или слякоть? Появились первые прогнозы на предстоящую зиму в Латвии
Ожидаемая зима в Латвии, по предварительным прогнозам, будет примерно на 1,5–2 градуса теплее обычного, сообщил в интервью порталу Jauns.lv руководитель отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрис Виксна.
Метеоролог отмечает, что пока ещё рано делать долгосрочные прогнозы на зиму, поскольку осень продолжается, однако первые расчёты моделей позволяют наметить общие тенденции.
В первой декаде ноября в Латвии сохранится осенняя погода. Днём температура воздуха будет оставаться положительной — примерно до +9…+11 градусов. Только в отдельные ночи, когда небо прояснится, возможна отрицательная температура.
Постоянных морозов, когда и днём и ночью температура была бы ниже нуля и установился бы устойчивый снежный покров, пока прогнозы не показывают.
После 10 ноября погода станет постепенно более зимней, однако настоящая зима пока не наступит. Ночами, особенно в восточной части страны, чаще ожидаются заморозки, а осадки будут представлять собой смесь дождя и снега. Местами может на короткое время образоваться снежный покров, но, скорее всего, он быстро растает.
Согласно нынешним прогнозам, в декабре чаще будут наблюдаться погодные условия, соответствующие зиме, однако в целом зимние месяцы — декабрь, январь и февраль — ожидаются примерно на 1,5–2 градуса теплее нормы. Поэтому убедительных признаков прихода действительно холодной зимы пока не видно, отмечает Виксна.