Сильные морозы или слякоть? Появились первые прогнозы на предстоящую зиму в Латвии

После 10 ноября погода станет постепенно более зимней, однако настоящая зима пока не наступит. Ночами, особенно в восточной части страны, чаще ожидаются заморозки, а осадки будут представлять собой смесь дождя и снега. Местами может на короткое время образоваться снежный покров, но, скорее всего, он быстро растает.