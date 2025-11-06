Rīgas namu pārvaldnieks за 11 лет потеряла тысячу домов - на что надеется столичная управляющая компания?

За последние 11 лет число находящихся в управлении столичной компании Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) домов сократилось на 23%, а общая площадь - на 14%, свидетельствуют годовые отчеты предприятия. В конце прошлого года RNP обслуживало 3,5 тыс. зданий общей площадью 7,2 млн кв. м. За 10 лет количество домов в управлении компании уменьшилось на тысячу, а площадь - на 1 млн кв. м. В настоящее время предприятие управляет 3,4 тыс. домов, что составляет 35% жилого фонда Риги. Это означает, что по сравнению с концом прошлого года число домов уменьшилось еще примерно на сотню.