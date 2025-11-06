Rīgas namu pārvaldnieks за 11 лет потеряла тысячу домов - на что надеется столичная управляющая компания?
За последние 11 лет число домов в управлении Rīgas namu pārvaldnieks сократилось на 23%, однако в 2024 году компания зафиксировала рост числа новых клиентов, а в 2025-м ожидает перелом в тенденции благодаря изменениям в законодательстве, сообщает Diena.
За последние 11 лет число находящихся в управлении столичной компании Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) домов сократилось на 23%, а общая площадь - на 14%, свидетельствуют годовые отчеты предприятия. В конце прошлого года RNP обслуживало 3,5 тыс. зданий общей площадью 7,2 млн кв. м. За 10 лет количество домов в управлении компании уменьшилось на тысячу, а площадь - на 1 млн кв. м. В настоящее время предприятие управляет 3,4 тыс. домов, что составляет 35% жилого фонда Риги. Это означает, что по сравнению с концом прошлого года число домов уменьшилось еще примерно на сотню.
В RNP отмечают, что компания работает над изменением данной тенденции и это дает результаты - количество домов, жильцы которых решают отказаться от услуг предприятия, уменьшается, появляются новые клиенты. С середины 2024 года были привлечены новые дома общей площадью более 21 тыс. кв. м.
Согласно годовому отчету, в 2024 году жильцы 12 домов выбрали RNP в качестве нового управляющего, и это превышает общее число новых клиентов за последние пять лет. Тем не менее общая динамика остается отрицательной.
В компании отметили, что 2025 год будет отличаться от предыдущих, поскольку в марте Сейм принял закон о завершении приватизации государственных и муниципальных жилых домов, который предусматривает, что с 1 января следующего года все многоквартирные дома, принадлежащие жильцам, должны перенять у самоуправления права управления ими. На практике это означает, что жильцы должны заключить договор с нынешним или другим управляющим, либо создать общество, чтобы управлять домом самостоятельно.
Первые результаты показывают, что большинства домов с 1 января перезаключат договоры с RNP. Жильцы примерно 80 домов, проголосовавшие против заключения договоров с RNP, либо создадут общества, либо заключат договор с другим управляющим, либо договорятся с RNP о необходимых изменениях и все же подпишут договор.