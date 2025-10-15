Жителей Латвии приглашают сегодня отметить День госязыка
15 октября в Латвии отмечается День государственного языка. Эта дата выбрана потому, что 15 октября 1998 года в 4-й статье Конституции было записано: «Государственный язык Латвийской Республики — латышский язык».
Агентство латышского языка (Latviešu valodas aģentūra - LVA) приглашает 15 октября отметить День государственного языка. С 1 по 14 октября в аккаунтах LVA в Instagram и Facebook ежедневно публиковалась специальная карточка с числом и тремя ключевыми словами. Участникам предлагалось в комментариях написать, как это число связано с развитием латышского языка — это могло быть событие, процесс или факт. Ответ с дополнительной информацией публиковался вечером того же дня. Таким образом, через числа, события и истории были охвачены важные этапы развития латышского языка и показан путь, приведший его к статусу государственного.
Акция «Посчитай язык!» охватила более 70 000 пользователей социальных сетей. LVA призывает продолжать начатый диалог и приглашает присоединиться новых участников, поэтому вопросы, ответы и дополнительная информация собраны в специальном материале (доступен на сайте LVA — valoda.lv). Чтобы этот рассказ продолжался, 15 октября, в День государственного языка, агентство предлагает поделиться числами и фактами, связанными с латышским языком и личным опытом: может быть, это возраст, в котором вы выучили буквы алфавита, дата, когда впервые написали стихотворение, или число, напоминающее о любимой книге, песне или фильме на латышском языке. Свой рассказ можно опубликовать в соцсетях с хештегом #saskaitivalodu. Агентство латышского языка выражает надежду, что эта акция и её материалы станут началом разговора, размышлений и действий, подтверждающих, что латышский язык — наша общая ценность.
Кроме того, в сотрудничестве с Рижской думой, Rīgas satiksme и Vivi Агентство латышского языка реализует просветительскую инициативу в общественном транспорте. В октябре и ноябре на экранах транспорта каждую неделю показывается новая анимация (художник — Бетия Якайте, анимация — Криста Кристиана Межавилка), обращающаяся к пассажирам с интересными вопросами о латышском языке и создающая праздничное настроение перед государственными праздниками. Первые три анимации опубликованы также на канале LVA в YouTube.
