Жителей Латвии приглашают сегодня отметить День госязыка

Акция «Посчитай язык!» охватила более 70 000 пользователей социальных сетей. LVA призывает продолжать начатый диалог и приглашает присоединиться новых участников, поэтому вопросы, ответы и дополнительная информация собраны в специальном материале (доступен на сайте LVA — valoda.lv). Чтобы этот рассказ продолжался, 15 октября, в День государственного языка, агентство предлагает поделиться числами и фактами, связанными с латышским языком и личным опытом: может быть, это возраст, в котором вы выучили буквы алфавита, дата, когда впервые написали стихотворение, или число, напоминающее о любимой книге, песне или фильме на латышском языке. Свой рассказ можно опубликовать в соцсетях с хештегом #saskaitivalodu. Агентство латышского языка выражает надежду, что эта акция и её материалы станут началом разговора, размышлений и действий, подтверждающих, что латышский язык — наша общая ценность.