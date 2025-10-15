Откройте кафе, проводите концерты и продавайте пиво: депутаты решили научить Рижский зоопарк, как зарабатывать деньги
В Рижской думе зоопарку предложили усилить коммерческую составляющую: организовывать мероприятия, пересмотреть цены и привлечь маркетологов. Депутаты считают, что без новых подходов зоопарку трудно конкурировать с европейскими аналогами и удерживать интерес посетителей.
Рижскому национальному зоопарку необходимо стать более коммерчески ориентированным, чтобы привлечь посетителей — такое предложение прозвучало на заседании Комитета по жилищным вопросам и окружающей среде Рижской думы, где обсуждалась работа SIA «Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs».
Депутат Ритварс Янсонс (Нацобъединение) отметил, что одними животными привлечь публику невозможно. В других европейских зоопарках, по его словам, заметен коммерческий подход. Например, в Берлинском зоопарке есть целый ряд кафе, где дети могут купить сладкую вату, а взрослые — выпить кофе или пиво. По мнению Янсонса, зоопарку стоит рассмотреть возможность организации концертов и различных мероприятий зимой, так как без коммерческих элементов обойтись невозможно. Он подчеркнул, что необходимо ломать стереотип о том, будто зоопарк — это исключительно образовательное учреждение.
Вячеслав Степаненко призвал руководство зоопарка пересмотреть билетную политику, предложив предоставить почетным семьям возможность приобретать месячный абонемент независимо от количества детей. По его мнению, именно семьи являются главными клиентами и потребителями.
В свою очередь, Денис Клюкин (LPV) отметил, что предложение зоопарка является эксклюзивным продуктом для жителей Латвии, однако действующая ценовая политика вряд ли позволяет людям посещать зоопарк четыре раза в год. Он предложил рассмотреть возможность пересмотра цен и оптимизации баланса между стоимостью и содержанием услуг.
Депутат Инна Дьери (SV/AJ) рассказала, что при посещении других европейских зоопарков заметила, что в каждом из них есть «изюминка», которая делает посещение запоминающимся. Например, в Таллине — это белый медведь, который подплывает совсем близко к стеклу; там также есть слоны, которых в Риге нет, и, как ожидается, в скором времени не будет и бегемотов. Она призвала оценить маркетинговую стратегию зоопарка и предложила привлечь студентов, которые могли бы бесплатно разработать такую стратегию в качестве дипломной работы.
Председатель комитета по жилищным вопросам и окружающей среде Элина Трейя (Нацобъединение) поблагодарила Рижский зоопарк за участие в организации Дня многодетных семей, который проводится уже три года 1 мая. В этот день многодетные семьи могут приобрести билеты для всей семьи за 13 евро. В прошлом году этой возможностью воспользовались тысяча семей.
Также депутаты комитета поддержали сохранение прямого участия самоуправления в управлении SIA «Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs».