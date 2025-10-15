Откройте кафе, проводите концерты и продавайте пиво: депутаты решили научить Рижский зоопарк, как зарабатывать деньги

Депутат Инна Дьери (SV/AJ) рассказала, что при посещении других европейских зоопарков заметила, что в каждом из них есть «изюминка», которая делает посещение запоминающимся. Например, в Таллине — это белый медведь, который подплывает совсем близко к стеклу; там также есть слоны, которых в Риге нет, и, как ожидается, в скором времени не будет и бегемотов. Она призвала оценить маркетинговую стратегию зоопарка и предложила привлечь студентов, которые могли бы бесплатно разработать такую стратегию в качестве дипломной работы.