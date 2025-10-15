Снова на свободе! Полиция самоуправления и Рижский зоопарк выпустили в море вылеченных тюленят

«Большинство тюленят, доставленных в Рижский зоопарк, имели серьёзные раны от укусов. Это показывает, насколько важно во время сезона тюленят ограничивать прогулки по пляжу с отпущенными без поводка собаками. Хотя мы зафиксировали отдельные случаи явно неправильного поведения — прикосновения к тюленятам или попытки загнать их в воду, — в целом можно сказать, что понимание обществом того, что появление тюленят на пляже весной — естественное явление, выросло. На это указывают и поступающие звонки, и публикации с обсуждениями в социальных сетях», — тогда рассказала представитель Службы охраны природы Элина Эзериня.