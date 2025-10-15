Снова на свободе! Полиция самоуправления и Рижский зоопарк выпустили в море вылеченных тюленят
Двух тюленят, спасенных весной на побережье, выпустили в море у пляжа Вецаки. После месяцев заботы в Рижском зоопарке они окрепли и готовы продолжить жизнь в своей естественной среде.
На прошлой неделе в море выпустили двух тюленят, которых когда-то спасли от возможной гибели. Рижская муниципальная полиция помогла сотрудникам Рижского зоопарка доставить их на пляж в Вецаки и вернуть в родную стихию. «Раненые детёныши тюленей оказались на побережье весной и с тех пор находились под уходом зоопарка. Сейчас они достаточно окрепли и восстановили силы, чтобы продолжить жизнь в своей естественной среде», — говорится в сообщении муниципальной полиции.
Этой весной, когда завершился активный сезон появления тюленят — время, когда на побережье можно наблюдать малышей, — Служба охраны природы получила 380 сообщений о тюленях на пляже. В Рижский национальный зоопарк были доставлены 12 раненых тюленят, десять из которых имели серьёзные травмы. Из них выжили только двое.
«Большинство тюленят, доставленных в Рижский зоопарк, имели серьёзные раны от укусов. Это показывает, насколько важно во время сезона тюленят ограничивать прогулки по пляжу с отпущенными без поводка собаками. Хотя мы зафиксировали отдельные случаи явно неправильного поведения — прикосновения к тюленятам или попытки загнать их в воду, — в целом можно сказать, что понимание обществом того, что появление тюленят на пляже весной — естественное явление, выросло. На это указывают и поступающие звонки, и публикации с обсуждениями в социальных сетях», — тогда рассказала представитель Службы охраны природы Элина Эзериня.
В последние шесть лет тюленей наблюдали и в латвийских реках — Даугаве, Гауе и Лиелупе. Однако в этом году впервые отмечено, что детёныши тюленей заплыли и в пресноводные озёра — Малый и Большой Балтэзерс, Энгурское озеро и озеро Кишэзерс. Хотя тюленят заметили в нетипичных водоёмах, все они были в хорошем состоянии и не нуждались в помощи.
Как и в предыдущие годы, этой весной некоторые тюленята покинули прибрежные зоны и направились в населённые пункты: двоих заметили на улицах Юрмалы, одного — на проспекте Вецаки, ещё двоих — в районе Скулте, причём один из них находился более чем в ста метрах от моря, рядом с жилыми домами.
На побережье Латвии чаще всего встречаются серые и пятнистые тюлени, оба вида находятся под охраной. Тюленята чаще всего попадают к берегам Рижского залива из Эстонии.