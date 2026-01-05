Старейшая кошка в мире Флосси отметила свое 30-летие
Старейшей из ныне живущих кошек в мире исполнилось 30 лет. По сообщениям американского издания New York Post, кошка Флосси, проживающая в Великобритании, отпраздновала свой юбилей 29 декабря прошлого года.
Флосси родилась в 1995 году и изначально была уличной кошкой. После периода бродяжничества её приютил сотрудник больницы, у которого она прожила 10 лет до самой его смерти. Затем она переехала к сестре владельца, с которой провела еще 14 лет.
После смерти второй владелицы за Флосси в течение трех лет ухаживал её сын. Однако позже он понял, что не может обеспечить кошке должные условия, и передал её в приют. Именно там Флосси встретила свою нынешнюю хозяйку, Вики Грин.
«Я с самого начала знала, что Флосси — особенная кошка, но и представить не могла, что буду жить с мировой рекордсменкой», — поделилась Грин.
Она добавила: «Я всегда хотела обеспечить пожилым кошкам достойную и спокойную "пенсию" и горжусь тем, что встретила такую замечательную питомицу через организацию по защите кошек».
Несмотря на возрастные недуги, такие как ухудшение слуха и потерю зрения, Флосси по-прежнему сохраняет игривость и любопытство. Представитель приюта, рассуждая о причинах её долголетия, отметил: «Флосси придерживалась стабильного распорядка дня, который включал регулярное питание, достаточный сон и охотничьи игры умеренной интенсивности».
Интересный факт: 30 кошачьих лет эквивалентны примерно 136 человеческим годам. Самой старой кошкой в истории (согласно Книге рекордов Гиннесса) считается Крим Пафф из Техаса. Она прожила 38 лет и 3 дня, что в человеческом эквиваленте составляет около 168 лет.