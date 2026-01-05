Переломы лицевых костей и повреждения позвоночника - сезон катания на санках в Латвии начался трагично
Катание на санках, которое кажется безобидным зимним развлечением, за одни выходные привело к тяжелым травмам у четырех детей в Латвии, включая переломы лицевых костей и повреждения позвоночника.
Зимние развлечения для нескольких латвийских семей обернулись больничными палатами. За одни выходные медики NMPD оказали помощь четырем детям в возрасте от трех до одиннадцати лет, получившим серьезные травмы во время катания на санках.
По данным службы неотложной помощи, дети на высокой скорости врезались в деревья у подножия горок. Врачи диагностировали переломы костей лица, повреждения позвонков и другие тяжелые травмы, требующие длительного лечения и наблюдения специалистов.
В NMPD подчеркивают, что подобные инциденты можно предотвратить. Родителям настоятельно рекомендуют заранее осматривать горки, с которых катаются дети, обращая внимание на наличие деревьев, препятствий и проезжей части внизу. Также важно проговаривать с детьми правила безопасности, особенно если они идут кататься без взрослых, в компании друзей или старших братьев и сестер.
Медики напоминают: перед каждым спуском необходимо убедиться, что трасса свободна и на пути нет других людей. Даже короткий спуск на санках может закончиться тяжелыми травмами, если не соблюдать элементарные меры предосторожности.