Переломы лицевых костей и повреждения позвоночника - сезон катания на санках в Латвии начался трагично

В NMPD подчеркивают, что подобные инциденты можно предотвратить. Родителям настоятельно рекомендуют заранее осматривать горки, с которых катаются дети, обращая внимание на наличие деревьев, препятствий и проезжей части внизу. Также важно проговаривать с детьми правила безопасности, особенно если они идут кататься без взрослых, в компании друзей или старших братьев и сестер.