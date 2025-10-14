Gucci, Chloé и Loewe оштрафованы на 157 млн евро за ценовой сговор

В частности, три модных дома вмешивались в коммерческие стратегии ритейлеров, навязывая им ограничения в отношении рекомендованных розничных цен, максимальных размеров скидок и конкретных периодов распродаж. В некоторых случаях они временно запрещали розничным продавцам предлагать скидки. Gucci, Chloé и Loewe стремились заставить своих ритейлеров применять те же цены и условия продажи, что и в их собственных каналах прямых продаж. Ритейлеры, как правило, следовали ценовой политике компаний либо с самого начала, либо после соответствующего требования.