Gucci, Chloé и Loewe оштрафованы на 157 млн евро за ценовой сговор
Европейская комиссия оштрафовала модные дома Gucci, Chloé и Loewe на сумму более 157 миллионов евро за фиксацию цен перепродажи, которая ограничивала конкуренцию и повышала цены для потребителей по всей Европе.
Gucci, Chloé и Loewe — модные дома со штаб-квартирами в Италии, Франции и Испании соответственно. Все они занимаются дизайном, производством и сбытом элитной модной продукции, включая одежду, изделия из кожи и различные аксессуары.
Расследование Комиссии показало, что все три модных дома практиковали фиксацию цен перепродажи. Они ограничивали своих розничных продавцов (независимых реселлеров) — как в интернете, так и в обычных магазинах — в возможности устанавливать розничные цены на товары, разработанные и продаваемые Gucci, Chloé и Loewe: одежду, изделия из кожи, обувь и модные аксессуары. Нарушения касались практически всей продукции и распространялись на всю территорию Европейской экономической зоны (ЕЭЗ).
В частности, три модных дома вмешивались в коммерческие стратегии ритейлеров, навязывая им ограничения в отношении рекомендованных розничных цен, максимальных размеров скидок и конкретных периодов распродаж. В некоторых случаях они временно запрещали розничным продавцам предлагать скидки. Gucci, Chloé и Loewe стремились заставить своих ритейлеров применять те же цены и условия продажи, что и в их собственных каналах прямых продаж. Ритейлеры, как правило, следовали ценовой политике компаний либо с самого начала, либо после соответствующего требования.
Такая антиконкурентная деятельность Gucci, Chloé и Loewe лишала ритейлеров независимости в ценообразовании и ограничивала конкуренцию. В то же время Gucci, Chloé и Loewe пытались защитить собственные каналы сбыта от конкуренции со стороны розничных продавцов.
Кроме того, Gucci ввела ограничения на онлайн-продажи для определенной линейки продуктов, потребовав от своих ритейлеров прекратить продажу этого товара в интернете. Розничные продавцы Gucci последовали этому указанию.
Все три модных дома прекратили антиконкурентную деятельность в апреле 2023 года, когда Еврокомиссия провела в их офисах внезапные проверки. Компании сотрудничали с комиссией в ходе расследования, благодаря чему итоговая сумма штрафа была уменьшена, но тем не менее превысила 157 миллионов евро.
В решении, объявленном во вторник, заключается, что во всех трех случаях антиконкурентная деятельность представляет собой соглашение или иную ограничительную деловую практику, которая может повлиять на торговлю и препятствовать или ограничивать конкуренцию на едином рынке (статья 101 Договора о функционировании Европейского союза и статья 53 Соглашения о ЕЭЗ).
Три модные компании действовали независимо друг от друга. Однако периоды нарушений по трем делам пересекаются, и многие ритейлеры продают продукцию всех трех дизайнеров. Все три решения касаются ведущих компаний индустрии моды и служат серьезным предупредительным сигналом для всего сектора против фиксации цен перепродажи как в интернет-торговле, так и в обычных магазинах. Такая антиконкурентная практика ведет к росту цен и сокращает выбор для потребителей.