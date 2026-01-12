Более полумиллиона евро на премии: три министерства Латвии отчитались о выплатах сотрудникам в прошлом году
Три министерства Латвии в 2025 году выплатили сотрудникам премии и денежные вознаграждения на общую сумму более 580 тысяч евро, сообщили представители ведомств агентству LETA.
Министерство климата и энергетики стало лидером по размеру премиальных выплат, распределив среди сотрудников более 320 тысяч евро. Как пояснила представитель министерства Байба Якобсоне, денежные вознаграждения получили не все работники, а только те, кто внес существенный вклад в выполнение определенных задач или взял на себя дополнительные обязанности.
В частности, премии выплачивались за участие в историческом проекте синхронизации энергосистем, реализацию мер по оптимизации работы ведомства и другие дополнительные работы. Из общей суммы 142 тысячи евро составили денежные вознаграждения, а 184,3 тысячи евро — оценочные премии, которые начислялись на основе выполнения поставленных задач, достигнутых результатов и развития компетенций сотрудников.
Министерство благосостояния в 2025 году направило на мотивацию персонала 246 тысяч евро. Заместитель государственного секретаря Айя Гринберга сообщила, что в прошлом году премии по результатам работы в 2024 году были выплачены всем сотрудникам, проработавшим в министерстве более одного года. При этом другие виды премий были выплачены очень ограниченному числу работников после оценки их личного вклада в достижение целей ведомства.
Из этой суммы 15 тысяч евро в виде денежных наград получили сотрудники, награжденные благодарностями Кабинета министров или министра. Максимальная выплата в размере месячной зарплаты досталась работнику, получившему Благодарственную грамоту Кабмина. Еще 46 тысяч евро составили доплаты за значительный вклад в достижение стратегических целей министерства, а 186 тысяч евро были выплачены в качестве премий за результаты работы в 2024 году, размер которых зависел от индивидуальной оценки каждого сотрудника.
Скромнее всех распорядилось премиальным фондом Министерство здравоохранения, выплатив в декабре 2025 года доплаты на сумму 16 148,92 евро. Как сообщил представитель ведомства Оскар Шнейдерс, выплаты получили 53 сотрудника. Максимальный размер индивидуальной доплаты составил 684,83 евро.
Доплаты назначались с соблюдением правил оплаты труда в государственном управлении после оценки объема выполненной работы, исполнения дополнительных обязанностей и участия в обеспечении функций министерства. Средства были выплачены в соответствии с нормативными актами из различных источников финансирования, включая государственный бюджет, проекты и фонды. Примечательно, что в декабре 2024 года премии и денежные вознаграждения сотрудникам Минздрава не выплачивались вовсе.