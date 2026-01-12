Более полумиллиона евро на премии: три министерства Латвии отчитались о выплатах сотрудникам в прошлом году

Министерство благосостояния в 2025 году направило на мотивацию персонала 246 тысяч евро. Заместитель государственного секретаря Айя Гринберга сообщила, что в прошлом году премии по результатам работы в 2024 году были выплачены всем сотрудникам, проработавшим в министерстве более одного года. При этом другие виды премий были выплачены очень ограниченному числу работников после оценки их личного вклада в достижение целей ведомства.