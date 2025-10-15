Страна себя не ценит? Путешественников удивило требование, выдвинутое со стороны Латвии
Британское издание The Independent рассказывает о том, что в Шенгенской зоне вступила в силу новая система биометрического контроля на границах. Одновременно, приезжим из третьих стран предъявили требование подтвердить наличие достаточных финансовых средств. Сумма, которую определила Латвия, оказалась самой маленькой в Европе.
Система въезда/выезда (Entry/Exit System, EES), запуск которой состоялся 12 октября, должна сделать прохождение паспортного контроля в аэропортах быстрее и современнее. Согласно новым правилам, путешественников могут попросить подтвердить наличие достаточных финансовых средств для въезда в Шенгенскую зону. Оценка этих средств может проводиться на основании наличных денег, дорожных чеков или кредитных карт, имеющихся у путешественника.
Каждая из 29 стран, участвующих в новой системе — 25 государств ЕС, а также Швейцария, Норвегия, Лихтенштейн и Исландия — сама определяет, что считать «достаточными средствами». При этом могут быть установлены и дополнительные условия — например, требование подтвердить наличие жилья или страховки.
На практике, как отмечает издание The Independent, путешественников из Великобритании вряд ли будут проверять — эти нормы в первую очередь предназначены для граждан стран с более низким уровнем доходов и обычно не применяются к британцам.
Издание тем не менее приводит суммы, которые государства требуют от граждан третьих стран при въезде:
- Латвия — 14 евро в день. Также нужно иметь средства, достаточные для оплаты проживания и топлива, если вы путешествуете на автомобиле.
- Польша — 18 евро в день (минимум 300 евро).
- Венгрия — 25 евро. Средства могут быть подтверждены оплатой проживания, ваучером или иным документом.
- Швеция — 39 евро.
- Португалия — 40 евро в день и 75 евро при въезде. Те, кто может доказать, что проживание и питание оплачены заранее, могут быть освобождены от этого требования.
- Норвегия — 43 евро. Решение принимается индивидуально, но в качестве ориентира указано 500 норвежских крон в день.
- Германия — 45 евро.
- Мальта — 48 евро.
- Литва и Румыния — 50 евро.
- Дания — 50 евро.
- Финляндия — около 50 евро.
- Греция — 50 евро в день, минимум 300 евро при кратком пребывании.
- Болгария — 50 евро в день, минимум 500 евро, если проживание не оплачено заранее.
- Италия — 54 евро в день, минимум 270 евро (для пребывания до пяти дней). Для нескольких человек сумма снижается.
- Нидерланды — 55 евро.
- Словакия — 56 евро, из которых 30 евро на жильё, 4 на завтрак, 7,5 на обед, 7,5 на ужин и 7 на личные расходы.
- Исландия — 56 евро в день, минимум 280 евро.
- Франция — 65 евро в день при наличии брони отеля, 120 евро — если брони нет. Также требуется страховка, покрывающая медицинские расходы и репатриацию.
- Эстония, Словения и Хорватия — 70 евро. В Хорватии сумма снижается до 30 евро при подтверждении бронирования проживания.
- Люксембург — 89 евро. Требуется сумма, эквивалентная минимальной зарплате неквалифицированного работника, пропорционально числу дней пребывания.
- Бельгия — 95 евро. Если путешественник не может подтвердить наличие кредитных средств, он должен иметь 95 евро на каждый день пребывания и обратный билет.
- Швейцария и Лихтенштейн — 107 евро.
- Испания — 113,40 евро в день и минимум 1020,60 евро. Необходимо предъявить недавнюю выписку из банка или банковскую книжку; интернет-выписки не принимаются.
"Таким образом, в зависимости от страны требования могут отличаться в несколько раз — от 14 евро в Латвии до более чем 100 евро в Испании", - пишет The Independent.
