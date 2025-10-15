Страна себя не ценит? Путешественников удивило требование, выдвинутое со стороны Латвии

Каждая из 29 стран, участвующих в новой системе — 25 государств ЕС, а также Швейцария, Норвегия, Лихтенштейн и Исландия — сама определяет, что считать «достаточными средствами». При этом могут быть установлены и дополнительные условия — например, требование подтвердить наличие жилья или страховки.