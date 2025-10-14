ВИДЕО: сотрудницы библиотеки в Резекне обратились к аудитории при помощи смешного ролика и стали сенсацией

Ролик, опубликованный на страницах библиотеки в соцсетях, быстро стал настоящей сенсацией. В нем показано, как во время так называемой "проверки на довери" (когда человек падает на спину в надежде, что его подхватит стоящий за ним партнер) библиотекарша пытается поймать свою коллегу, но… передумывает — и вместо этого решает воспользоваться моментом, чтобы рассказать о возможностях Резекненской Центральной библиотеки.