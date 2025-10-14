ВИДЕО: сотрудницы библиотеки в Резекне обратились к аудитории при помощи смешного ролика и стали сенсацией
Резекненская Центральная библиотека взорвала соцсети при помощи юмористического ролика, в котором библиотекари ловко обыграли популярный тренд, превратив его в яркую рекламу с латгальским шармом.
Ролик, опубликованный на страницах библиотеки в соцсетях, быстро стал настоящей сенсацией. В нем показано, как во время так называемой "проверки на довери" (когда человек падает на спину в надежде, что его подхватит стоящий за ним партнер) библиотекарша пытается поймать свою коллегу, но… передумывает — и вместо этого решает воспользоваться моментом, чтобы рассказать о возможностях Резекненской Центральной библиотеки.
«Ты не можешь доверять всем, но можешь доверять Резекненской Центральной библиотеке. Мы предлагаем место, где информация надежна и где ты найдешь всё, что тебе нужно — от книг до бесплатного Wi-Fi, от ресурсов до мероприятий и новых идей. До встречи в библиотеке!»
@rezeknes.biblioteka 📚Rēzeknes Centrālā bibliotēka - publiskā bibliotēka Latgales sirdī.♥️ 📍Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 81. 📚Uz tikšanos bibliotēkā! P.S. Vēršam uzmanību, ka tas ir plaši lietots reklāmas joks, bet īpaši iedvesmai kalpoja ārzemju kolēģu video New Berlin Public Library Instagram vietnē ➡️ https://ej.uz/wjr8 Thank you for the inspiration and for giving us the idea to showcase the library in this way!💯📖🫶 #rēzekne #bibliotēka ♬ original sound - Rēzeknes Centrālā bibliotēka
Хотя сюжет основан на популярном интернет-тренде, который обычно используют молодые пользователи соцсетей, резекненские дамы воплотили его с особым латгальским шармом — и результат получился по-настоящему превосходным. «Обращаем внимание, что это широко известный рекламный прием, а вдохновением послужило видео наших зарубежных коллег из New Berlin Public Library», — пояснила команда библиотеки.
В комментариях под видео — множество восторженных отзывов: «Какая потрясающая реклама. Латгальский юмор — это нечто», «Это лучшая реклама, которую я когда-либо видел», «Так классно, с юмором! Поверьте, даже захотелось приехать к вам», «Я обожаю эту рекламу».
Даже певец Маркус Рива не остался равнодушным и с улыбкой добавил: «Надеюсь, дама в порядке». Команда библиотеки с юмором отреагировала на огромный отклик: «Спасибо всем, кто смотрит, комментирует и делится видео. P.S. Во время съемок ни один сотрудник не пострадал».
Ранее Otkrito.lv сообщал, что сотрудница Елгавской библиотеки получила похвалы за стильное видео, на котором демонстрирует тренд, в котором женщины на высоких каблуках, вытянув одну ногу, стараются удержать равновесие, балансируя на разных предметах.