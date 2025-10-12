Не только оценки: 8 из 10 латвийских учителей считают важным развивать у школьников эмоции и эмпатию
Примерно восемь из десяти учителей в Латвии отмечают значимость развития социальных и эмоциональных навыков школьников, свидетельствуют первые результаты исследования учебной среды Talis 2024.
Согласно исследованию, большинство латвийских учителей считает важным развитие социальных и эмоциональных навыков у школьников. В ходе опроса, посвященного поддержке учителями таких навыков, выяснилось, что они в основном сосредоточены на: умении строить и поддерживать здоровые отношения (87%); способности принимать ответственные и конструктивные решения о своих действиях (81%); проявлении эмпатии (78%); понимании другой точки зрения (74%).
74% учителей развивают у школьников навыки понимания собственных эмоций, мыслей и поведения, а также умение ими управлять.
Из трех стран Балтии наибольшее внимание развитию социальных и эмоциональных навыков школьников уделяют учителя в Литве, а наименьшее - в Эстонии.
В Латвии наблюдаются различия в практике учителей по развитию социальных и эмоциональных навыков учащихся. Меньше внимания этой сфере уделяют учителя гимназий - их активность на десять процентных пунктов ниже, чем у учителей начальных школ, свидетельствуют данные исследования.
Эксперты поясняют, что это может быть связано с тем, что у учеников гимназий социальные и эмоциональные навыки уже более развиты, поэтому им требуется меньше внимания. Второй возможной причиной называют то, что в гимназиях делается больший акцент на академические достижения и результаты обучения.
Социальные и эмоциональные навыки становятся все более важной составляющей образования во всем мире. ОЭСР подчеркивает их значительную роль в развитии личности: эти навыки способствуют успешной карьере, здоровью, самочувствию и стабильному демократическому обществу, отмечают исследователи.
Внимание развитию социальных и эмоциональных навыков школьников уделяют также учителя в других странах. Например, в Албании, Италии, Румынии, Саудовской Аравии, Шанхае (Китай) и ОАЭ девять из десяти учителей часто или всегда поощряют развитие этих навыков. В то же время мнения учителей в Австралии (от 53% до 75%), во французской общине Бельгии (от 47% до 80%), Финляндии (от 51% до 71%) и Швеции (от 44% до 73%) демонстрируют более значительные различия.
Исследование также выявило различия между группами учителей. Примерно в трех четвертях образовательных систем женщины-учителя чаще, чем мужчины, применяют практики, способствующие развитию социальных и эмоциональных навыков у учащихся.
Женщины-учителя в среднем на шесть процентных пунктов чаще мужчин сообщают, что осознают чувства учеников, проявляют эмпатию и заботятся о социальных и эмоциональных проблемах школьников.
Учителя, в классах которых больше учеников с особыми потребностями в образовании, тоже развивают эти навыки более активно. Другие факторы, такие как возраст учителей, опыт работы или местоположение школы, существенного влияния на такую практику не оказывают, свидетельствуют результаты исследования.
В исследовании обобщены мнения учителей и директоров о развитии профессии учителя, условиях труда, практике преподавания, использовании технологий и социально-эмоциональном обучении, а также о благополучии учителей и планах на будущее.
Четвертый цикл исследования "Talis 2024" проводился с 2021 по 2025 год, а основной этап сбора данных прошел весной прошлого года. В этом цикле внимание было сосредоточено на четырех ключевых вопросах образования: разнообразие и равенство, использование технологий, социально-эмоциональное обучение и устойчивое образование. Кроме того, в исследовании рассматриваются три основные темы: обучение и развитие учителей, практика повседневной работы и профессиональное восприятие, а также школьная учебная среда.
В исследовании, в ходе которого были опрошены учителя 7-9 классов и директора их школ, приняли участие 54 страны мира. Из Латвии в исследовании приняли участие 4088 учителей 215 школ и 213 директоров школ.
Латвия участвует в исследовании с 2013 года.