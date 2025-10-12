Не только оценки: 8 из 10 латвийских учителей считают важным развивать у школьников эмоции и эмпатию

Внимание развитию социальных и эмоциональных навыков школьников уделяют также учителя в других странах. Например, в Албании, Италии, Румынии, Саудовской Аравии, Шанхае (Китай) и ОАЭ девять из десяти учителей часто или всегда поощряют развитие этих навыков. В то же время мнения учителей в Австралии (от 53% до 75%), во французской общине Бельгии (от 47% до 80%), Финляндии (от 51% до 71%) и Швеции (от 44% до 73%) демонстрируют более значительные различия.