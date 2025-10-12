"Это недопустимо для европейской страны": Майрис Бриедис шокирован тем, что увидел в больнице, где ему зашивали руку
Бывший спортсмен, а ныне депутат Рижской думы Майрис Бриедис оказался в больнице после несчастного случая и был шокирован тем, что там увидел.
В своем обращении в соцсетях Майрис Бриедис рассказал, что получил серьезный порез руки и сразу отправился за медицинской помощью, однако условия и организация работы приемного отделения его глубоко разочаровали. “Вчера произошёл несчастный случай — сильно порезал руку и сразу поехал в больницу. То, что я там увидел, просто недопустимо для европейской страны. Ремонт, похоже, делали много лет назад, люди часами сидят в очереди на неотложную помощь. Неотложную — ту, где надо реагировать сразу и помогать без промедления!” — написал Бриедис.
По словам депутата, пациенты вынуждены ждать своей очереди по несколько часов, поскольку в стране катастрофически не хватает мест, где можно получить государственную неотложную помощь. Он подчеркнул, что это серьёзная проблема, которой политики должны уделить внимание: “Политики начинают действовать только тогда, когда люди сами начинают говорить об этом. Мы платим налоги, чтобы нас лечили, когда это действительно необходимо. Неотложная помощь должна быть приоритетом номер один”.
При этом спортсмен поблагодарил медперсонал за профессионализм и доброжелательность: “Отдельное спасибо медицинским работникам за сердечное отношение и врачу, который аккуратно и тщательно зашил мою руку”.
В конце своего поста он обратился к подписчикам с вопросом: “Как вы думаете, разве это не вопрос, к которому нужно относиться очень серьезно?” Многие комментаторы согласились с ним, отмечая, что в приёмных отделениях латвийских больниц люди действительно ждут по 10 и более часов, а отношение персонала порой оставляет желать лучшего. “Любой, у кого там были близкие, подтвердит — там можно сидеть часами, даже воды не дают”, — пишет один из пользователей. Некоторые комментаторы резко высказались о состоянии больниц: “Приёмное отделение в Страдиня превратили в настоящую свалку! Там ощущение, будто попал в концлагерь! Но народ сам это выбрал!”
Другие напомнили, что при этом в Латвии медицина остаётся дешевой по сравнению с Западной Европой: “Ты заплатил всего 8 евро. А я в Ирландии, когда рассёк голову на футбольном матче, заплатил 150 евро — и это семь лет назад. Сейчас, наверное, ещё дороже. Тебе руку зашили, а ты жалуешься на пятна на потолке”.
Ранее сообщалось, что Лиепайская больница ввела новые правила оплаты приемного отделения: экстренные случаи оплачиваются по госставке, а неэкстренные — по больничному тарифу. Это должно разгрузить отделение от пациентов, который используют приемное отделение как круглосуточного семейного врача.