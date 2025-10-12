"Это недопустимо для европейской страны": Майрис Бриедис шокирован тем, что увидел в больнице, где ему зашивали руку

В конце своего поста он обратился к подписчикам с вопросом: “Как вы думаете, разве это не вопрос, к которому нужно относиться очень серьезно?” Многие комментаторы согласились с ним, отмечая, что в приёмных отделениях латвийских больниц люди действительно ждут по 10 и более часов, а отношение персонала порой оставляет желать лучшего. “Любой, у кого там были близкие, подтвердит — там можно сидеть часами, даже воды не дают”, — пишет один из пользователей. Некоторые комментаторы резко высказались о состоянии больниц: “Приёмное отделение в Страдиня превратили в настоящую свалку! Там ощущение, будто попал в концлагерь! Но народ сам это выбрал!”