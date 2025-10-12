Пришел с несрочной проблемой - заплатишь по полной: больница Лиепаи борется с пациентами-паникерами
Лиепайская больница ввела новые правила оплаты приемного отделения: экстренные случаи оплачиваются по госставке, а неэкстренные — по больничному тарифу. Это должно разгрузить отделение от пациентов, который используют приемное отделение как круглосуточного семейного врача, сообщает liepajniekiem.lv.
В Лиепайской региональной больнице вступили в силу уточнённые правила, определяющие, в каких случаях пациенты платят только установленную государством доплату, а когда — полную стоимость услуг по больничному прейскуранту. Член правления больницы Андрис Платайс отмечает, что по всей стране наблюдается одна и та же проблема — пациенты обращаются в приёмное отделение не только в экстренных случаях. «Наша цель — изменить эту ситуацию и дать людям чёткое понимание, как действовать в разных обстоятельствах», — пояснил он.
Согласно новым правилам, если состояние здоровья действительно острое и превышает компетенцию семейного врача, пациент оплачивает лишь обязательный взнос. Однако если оказывается, что помощь, за которой обратился пациент, могла быть предоставлена на уровне семейного врача, тогда необходимо оплатить полную стоимость услуги — в Лиепае это 30 евро.
Персонал приёмного отделения оценивает каждый случай индивидуально, руководствуясь утверждёнными правилами, разработанными Национальной службой здравоохранения. Сначала пациента осматривает фельдшер: задаёт вопросы о симптомах, измеряет температуру, проверяет пульс, проводит базовый осмотр. Затем определяется приоритет — в зависимости от тяжести симптомов и риска развития осложнений, а не предполагаемого диагноза. Если выясняется, что состояние не угрожает жизни и не требует немедленной госпитализации, пациенту рекомендуют обратиться к семейному врачу или узкому специалисту амбулаторно.
Конечно, нередко возникают конфликтные ситуации — человек считает, что его состояние серьёзное, а медики признают обратное. «Такие случаи неизбежны», — признаёт Платайс. По его словам, люди по-разному воспринимают боль и угрозу здоровью, что делает решение о степени срочности субъективным.
Поэтому больница советует перед визитом в приёмное отделение воспользоваться другими ресурсами:
- телефоном службы неотложной помощи 113,
- единым номером экстренных служб 112,
- консультационным телефоном семейных врачей — 66016001.
Тем не менее, несмотря на введение уточнённых правил, количество обращений в приёмное отделение почти не изменилось. По наблюдениям больницы, пациенты продолжают приходить с тем же упорством, в том числе по причинам, не требующим экстренного вмешательства. Особенно часто поток возрастает в конце рабочего дня и в выходные. «Люди используют приёмное отделение как круглосуточного семейного врача, и это неоправданно расходует ресурсы больницы», — говорит Платайс.