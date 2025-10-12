Пришел с несрочной проблемой - заплатишь по полной: больница Лиепаи борется с пациентами-паникерами

Тем не менее, несмотря на введение уточнённых правил, количество обращений в приёмное отделение почти не изменилось. По наблюдениям больницы, пациенты продолжают приходить с тем же упорством, в том числе по причинам, не требующим экстренного вмешательства. Особенно часто поток возрастает в конце рабочего дня и в выходные. «Люди используют приёмное отделение как круглосуточного семейного врача, и это неоправданно расходует ресурсы больницы», — говорит Платайс.