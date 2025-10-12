В соседней с Латвией стране зафиксировано очень большое число самоубийств. Что там происходит?

Данные показывают, что в Литве один из самых высоких уровней крайней бедности в ЕС: почти 170 000 человек в настоящее время живут за чертой бедности, что может способствовать кризису. Этот порог определяется как ежемесячный доход менее 500 евро для отдельного человека или 1000 евро для семьи из четырех человек.