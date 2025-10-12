В соседней с Латвией стране зафиксировано очень большое число самоубийств. Что там происходит?
Уровень самоубийств в Литве - один из самых высоких в Европейском союзе и почти вдвое превышает средний показатель по ЕС. Об этом свидетельствуют последние данные агентства Евростат.
Как сообщает Euronews, этот показатель, который вырос за последние два года, составляет 19,6 случаев на 100 000 жителей как в 2023, так и в 2024 году. По данным Литовского института гигиены, особенно много суицидов среди пожилых людей, которые страдают от таких проблем, как одиночество.
"Статистика показывает, что за последние несколько десятилетий количество самоубийств сократилось во всех возрастных группах, но медленнее всего оно снижалось в возрастной группе 65+", - рассказал Паулюс Скрюбис, директор Центра суицидологических исследований Вильнюсского университета. "В настоящее время в этой группе самый высокий относительный уровень самоубийств", - добавил он.
По мнению экспертов, причиной может быть утрата близких, общее чувство одиночества, бедность, потеря работы и проблемы со здоровьем. В качестве возможных причин ухудшения психического здоровья литовцев они также называют культурные факторы, злоупотребление психоактивными веществами и медленное внедрение программ эмоциональной поддержки.
Данные показывают, что в Литве один из самых высоких уровней крайней бедности в ЕС: почти 170 000 человек в настоящее время живут за чертой бедности, что может способствовать кризису. Этот порог определяется как ежемесячный доход менее 500 евро для отдельного человека или 1000 евро для семьи из четырех человек.
На Мальте, Кипре, в Турции и Греции самый низкий уровень самоубийств в ЕС: от 4,12 на 100 000 населения на Кипре до 5,21 на Мальте. Италия, Болгария, Словакия и Люксембург также имеют относительно низкие показатели.
Самый высокий уровень самоубийств в ЕС - в Словении, за ней следуют Литва и Венгрия. Бельгия, Эстония, Хорватия и Австрия также занимают относительно высокие позиции в рейтинге.
В Латвии, впрочем, тоже не все в порядке. Как ранее писал Otkrito.lv, в стране отмечен резкий рост числа обращений к психиатру.