ФОТО: целый городок! Вы только посмотрите, как будет выглядеть Mols после грандиозной реконструкции

На визуализациях видно, что новый Mols станет не просто местом для покупок, а целым городским кварталом с открытыми площадками, зелёными террасами, кафе под открытым небом и современными офисами. Архитекторы делают ставку на свет, пространство и прозрачность — здание буквально "дышит" за счёт стеклянных фасадов и огромных навесов, защищающих посетителей от солнца и дождя.