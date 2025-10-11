Таким будет Mols после реконструкции
ФОТО: целый городок! Вы только посмотрите, как будет выглядеть Mols после грандиозной реконструкции
Торговый центр Mols на улице Краста в Риге ожидает полное преображение — проект, представленный на визуализациях, обещает превратить привычный торговый комплекс в современное многофункциональное пространство с архитектурой будущего.
Из торгового центра — в город внутри города
На визуализациях видно, что новый Mols станет не просто местом для покупок, а целым городским кварталом с открытыми площадками, зелёными террасами, кафе под открытым небом и современными офисами. Архитекторы делают ставку на свет, пространство и прозрачность — здание буквально "дышит" за счёт стеклянных фасадов и огромных навесов, защищающих посетителей от солнца и дождя.
Пространство для встреч и жизни
В центре комплекса запланирован просторный внутренний двор с амфитеатром, скамейками и зелёными зонами. Здесь можно будет провести время, встретиться с друзьями или просто посидеть на солнце с чашкой кофе. Концепция подчёркивает идею «slow urban life» — медленного, комфортного городского ритма, где торговля, отдых и общение сливаются воедино.
Всё пространство продумано для движения людей: плавные лестницы, велодорожки, широкие пешеходные зоны и открытые кафе создают ощущение европейского кампуса или культурного центра.
Вид на Рижскую телебашню и зелёные террасы
На крыше нового Mols появятся открытые террасы с видом на Даугаву и Рижскую телебашню. На визуализациях они утопают в зелени и оборудованы зонами отдыха, столиками и зонтами. Это должно стать новым «городским балконом» для жителей и гостей столицы.
Современная архитектура и городской транспорт
Фасады будущего центра выполнены в современном минималистичном стиле — чёрный металл, стекло, природные материалы и акценты из зелени. Вокруг предусмотрены удобные подъезды, парковки и велосипедные маршруты.
Проект подчеркивает переход Mols от классической модели торгового центра к многофункциональному городскому пространству нового поколения — месту, где можно работать, отдыхать и жить в одном ритме с городом.
Открытие обновлённого Mols ожидается около 2030 года.