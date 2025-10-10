Сияющая ель, забег Санта-Клаусов, базарчик и фейерверк над Старым городом: Вильнюс уже зовет на Рождество и Новый год
фото: Go Vilnius
Праздничная елка в 2023 году в Вильнюсе.
Сияющая ель, забег Санта-Клаусов, базарчик и фейерверк над Старым городом: Вильнюс уже зовет на Рождество и Новый год

Столица Литвы приглашает жителей Латвии посетить Вильнюс и отпраздновать зиму среди сияющих огней, праздничной ели, душевных ярмарок и весёлого забега Санта-Клаусов и эльфов.

Находящийся всего в нескольких часах езды от Риги, Вильнюс становится всё более популярным рождественским направлением для латвийских путешественников. В декабре прошлого года праздничную атмосферу литовской столицы ощутили 6700 жителей Латвии.

И в этом году Вильнюс вновь приглашает соседей прочувствовать рождественское волшебство — полюбоваться сверкающей ёлкой, прогуляться по уютным ярмаркам с глинтвейном и изделиями ручной работы и просто насладиться неспешным, радостным временем.

Вильнюс — Европейская столица Рождества 2025 года

Город, известный своим праздничным духом, богатым культурным наследием и сильными традициями общности, официально провозглашён Европейской столицей Рождества 2025 года в рамках сети рождественских городов при поддержке Европейского парламента.

Это звание не стало неожиданностью — Вильнюс уже не раз признавался одним из лучших мест в мире, где можно увидеть самые красивые рождественские ёлки. Почётный титул подчеркивает умение города объединять историю, креатив и гостеприимство, создавая одну из самых волшебных праздничных атмосфер в Европе.

Главный шедевр — рождественская ель Вильнюса

Праздничный сезон начнётся 29 ноября с зажжения рождественской ели на Кафедральной площади. В прошлом году ель была выполнена в виде игрушки и акцентировала внимание на устойчивости — более 80% материалов были переработанными или пригодными для повторного использования.

Ярмарки, каток и забег Санта-Клаусов

Помимо традиционного рождественского базара, с 17 по 21 декабря на площади Винцаса Кудирки свои работы представят более 40 местных дизайнеров, продвигая оригинальное искусство и экологичный подход к потреблению.

С 30 ноября откроется каток на Ратушной площади — посетители смогут кататься под фасадом здания в неоклассическом стиле, ставшего свидетелем истории города. А 6 декабря улицы Вильнюса оживит рождественский забег: Санта-Клаусы, эльфы и участники в сияющих костюмах превратят город в праздничный парад огней.

Lietuvas galvaspilsēta 26. novembrī iededza savu galveno Ziemassvētku egli.

Зажжение главной рождественской елки в Вильнюсе (2022)

Кульминацией сезона станет встреча Нового года с фейерверком в Старом городе, а завершится всё 6 января процессией трёх королей, которая пройдёт от Острых ворот до Кафедральной площади, благословляя новый год.

