Сияющая ель, забег Санта-Клаусов, базарчик и фейерверк над Старым городом: Вильнюс уже зовет на Рождество и Новый год

Это звание не стало неожиданностью — Вильнюс уже не раз признавался одним из лучших мест в мире, где можно увидеть самые красивые рождественские ёлки. Почётный титул подчеркивает умение города объединять историю, креатив и гостеприимство, создавая одну из самых волшебных праздничных атмосфер в Европе.